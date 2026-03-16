Antoinette Rijpma-de Jong zette in Milaan de kroon op haar loopbaan door goud te pakken op de 1500 meter. De Friese schaatsster (30) geniet volop, maar vertelt ook dat ze wat twijfels heeft over haar toekomst: "Ik vind kinderen echt heel leuk."

"Rijpma-de Jong is heel erg openhartig over of ze nou ging stoppen of niet", begint voormalig tophockeyster en schaatsliefhebber Ellen Hoog in de podcast die ze elke maandag samen met oud-ploeggenote Naomi van As maakt voor Sportnieuws.nl. "Ze zit een beetje in dubio."

"Aan de ene kant zegt ze: 'Het is goed zo. Ik heb olympisch goud gehaald. Ik heb een kinderwens.' Dat speelt al wel langer. Aan de andere kant zegt ze ook: 'Ja, het schaatsen vind ik zo leuk en ik geniet er zo van. En dat geeft me ook zoveel.' Ze wil ook niet helemaal afscheid nemen van het schaatsen.”

Fransesca Lollobrigida

"Het is altijd lastig, hè", weet Hoog. "Want wanneer stop je? Je zou kunnen zeggen dat je nu gewoon stopt op je hoogtepunt. Je hebt olympisch goud. Ga lekker aan de kinderen. En wie weet, komt er een comeback. Want we kennen natuurlijk Lollobrigida. Die is 35 jaar en die heeft een kindje van twee jaar. Dus het kan natuurlijk.” De Italiaanse schaatsster beviel tussen twee Spelen in van een zoontje en pakte in Milaan twee keer goud.

“Maar goed, dat moet je maar willen, dat je een kindje hebt en je je weer volle bak stort op de topsport natuurlijk", aldus Hoog. "Dat zou echt een bewuste keuze moeten zijn.”

In het Italiaanse team werd er het nodige geregeld om Lollobrigida op de toppen van haar kunnen te laten presteren. "Zij had zoveel vrijheid", weet Van As. "Haar kindje mocht mee, haar moeder mocht mee om op te passen. Die waren allemaal bij de trainingskampen enzo. Je moet dan maar dat ook willen. En je moet ook maar kunnen, zeker in zo'n grote commerciële ploeg.”

Olympische Spelen

Rijpma-de Jong heeft het voordeel dat ze pas 30 is. Hoog: “Dus ze kan echt nog wel even door. Maar goed, als je echt even naar die Olympische Spelen kijkt, dan moet je wel weer vier jaar door en als je nu al een kinderwens hebt, dan is vier jaar wel erg lang. Vier jaar uitstellen.”

“Dat is hartstikke lang", erkent Van As. "Het is lastig. Het is zo lekker als je gewoon voelt oké, nu is het is goed zo: ik ga stoppen. Want het is ook wel een soort van je levenswerk waar je dan een punt achter zet. En dat pak je ook niet zomaar weer op. Er is geen garantie dat als je nu stopt, misschien een kindje krijgt en dan weer terugkeert, dat je weer net zo goed wordt en zo fit en zo snel. Je lichaam verandert.”

Voormalig tophockeysters en groot sportliefhebbers Ellen Hoog en Naomi van As nemen elke week speciaal voor Sportnieuws.nl de sportweek door in hun podcast. Deze week aandacht voor onder meer het bijzondere duel tussen Joy Beune en Jenning de Boo, het laatste schaatsnieuws, de problemen van Max Verstappen en de irritatie van Lieke Klaver.