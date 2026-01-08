De discussie over het besluit om Tim Prins te slachtofferen ten faveure van Marcel Bosker blijft voortleven. Zelfs ruim een week na het veelbesproken OKT gaat de storm nog altijd niet liggen. Schaatsicoon Marianne Timmer spreekt zich uit over de rel die is losgebarsten in Nederland.

Prins kreeg op de laatste dag van 2025 het slechte nieuws te horen van KNSB-directeur Remy de Wit. Een dag later werd ook voor heel Nederland duidelijk dat hij niet aan de Spelen mee mag doen en dat zorgde voor een storm aan kritiek op de schaatsbond. Het leidde zelfs tot bedreigingen aan het adres van enkele hoofdpersonen. Zelf hield Prins zich in eerste instantie nog koest, maar tegen verschillende media liep hij daarna alsnog leeg.

'Bijzondere reactie' Tim Prins

Timmer reageert daarop in de podcast Sportnieuws.nl Dromen van Goud: "Ik heb gezien wat Tim Prins zijn reactie was. Ik vond het wel bijzonder dat hij zei dat ze met Marcel Bosker nooit rekening hebben gehouden voor de team pursuit en hem nu naar voren schuiven. Dat lijkt me extra pijnlijk."

Bosker deed tijdens het vorige seizoen nog zijn beklag over bondscoach Rintje Ritsma nadat hij naar eigen zeggen genegeerd werd door hem. Hij keerde bij de afgelopen WK afstanden verrassend terug in de Nederlandse formatie en pakte toen brons.

Dat Bosker en Prins allebei voor Team Reggeborgh rijden, maakt het helemaal bijzonder volgens Timmer. "Ze zijn ploeggenoten en daar is natuurlijk in de in de ploeg ook over gesproken. Dat geeft nog wel een extra randje eraan."

'Dat zou mij wel steken'

Prins beweerde ook nog dat De Wit hem verteld had dat hij 0,0 procent kans op een medaille had in Milaan. "Dat vind ik wel bijzonder hard", reageert de drievoudig olympisch kampioene. "Dan denk ik: het zijn zulke kleine verschillen op de 1000 meter... Dat is natuurlijk wel denigrerend. Misschien is het een ongelukkige uitspraak hoe het gecommuniceerd is, maar het zou mij wel steken als dat gezegd wordt."

De Wit ontkent overigens dat hij die uitspraak gedaan zou hebben tegen Prins. Hij beweert dat hij alleen heeft gezegd dat de kans op een medaille bij de ploegenachtervolging groter is.

'Dit had een boost kunnen zijn'

Zelf denkt Timmer dat Prins in Milaan mee had kunnen doen om de medailles en daarbij wijst ze naar één van zijn concurrenten: "Je ziet bijvoorbeeld Joep Wennemars vorig jaar, die heeft zijn stappen gezet. Tim Prins zit ook constant wel bij de beste zes. Dit had net een boost kunnen zijn dat hij ook doorstoomt en nog een extra stapje gaat maken."

Meevaller voor Nuis

Dat Prins buiten de boot viel, was ook goed nieuws voor een andere ploeggenoot. Kjeld Nuis kan namelijk daardoor toch zijn olympische titel op de 1500 meter gaan verdedigen. Hij toonde zijn medeleven met Prins, maar Timmer denkt dat Nuis er niet lang mee zal zitten. "Uiteindelijk is dat voor een paar dagen heel zuur. Dan gaat de knop om richting de Olympische Spelen. Hij zal er nu extra op gebrand zijn te laten zien dat hij die tickets heeft verdiend."

Blijf via onze speciale schaatspagina altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Check in bij Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waar olympisch kampioene Marianne Timmer wekelijks haar mening geeft over de prestaties. Met onze schaatskalender weet je daarnaast altijd wanneer welke belangrijke wedstrijd is. Wil je helemaal niets missen uit de schaatswereld, download onze Sportnieuws.nl App.