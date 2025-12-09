Belgische schaatsster Sandrine Tas blonk afgelopen weekend uit met een nationaal record op de 5000 meter bij de World Cup in Heerenveen. Een veelbelovende prestatie richting de Olympische Spelen. Ze hoopt in Milaan mee te kunnen strijden om de medailles.

Tas verraste vrijdag met een Belgisch record op de 5000 meter. Ze reed 6:52.24 en dat was goed voor plek vier. Het leidde meteen tot speculatie over de Spelen, bijvoorbeeld door Nederlands icoon Yvonne van Gennip. Zij ziet de 30-jarige als podiumkandidaat in Milaan.

"Ik eindig hier op een Wereldbeker op vier tienden van het podium. Ik denk dat het logisch is dat er zo'n uitspraken volgen", reageert Tas bij Sporza. "Ik kan wel zeggen dat ik daarvoor ga en dat ik daar wel in geloof."

"Als ik op mijn allerbeste ben en misschien mezelf overstijg, dan is dat niet onmogelijk", vervolgt ze over haar kansen op de Winterspelen. "Dat is dit weekend wel gebleken." Maar ze onderschat Nederlandse toppers al Joy Beune en Merel Conijn niet. "Iedereen piekt naar de Olympische Spelen, dus ik verwacht dat er nog een stapje bij moet. Maar dat gaan we proberen."

Hard werken

Ze heeft hard gewerkt dit seizoen. Haar laatste trainingen gingen erg goed en ook haar coach heeft veel vertrouwen. "We hebben een ambitieus plan gemaakt en ik ben toch behoorlijk dicht in de buurt gekomen."

"Misschien had ik dit nog niet zo snel verwacht, maar we zijn er wel altijd in blijven geloven dat het er wel in zat. En het komt er nu uit, en dat is natuurlijk leuk." Tas lijkt zo een laatbloeier te zijn. Ze kwam over uit het skeeleren en doet nu pas voor het eerst mee met de (sub)top. "De tip is gewoon om te blijven werken en ik denk dat ik dat wel heb getoond."

