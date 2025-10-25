Topschaatsster Suzanne Schulting won op de vorige Olympische Winterspelen goud in het shorttrack. Bij de komende Spelen wil ze schitteren op de langebaan. Het is een spannend nieuw hoofdstuk in een rijke loopbaan.

De 28-jarige Schulting, die een relatie heeft met collega-topschaatser Joep Wennemars, brak in 2015 door in de shorttrackwereld. Ze werd Nederlands kampioene op de 1500 meter. Het jaar daarna waren er ook plakken bij de EK shorttrack, gevolgd door eremetaal bij de WK in 2017. In 2018 volgde olympisch goud op de 1000 meter.

Suzanne Schulting als puber in 2011

In enkele story's op Instagram blik Schulting terug op nog vroegere momenten dan die eerste successen. Ze gaat terug naar 2011, toen ze dus een jaar of 14 was en een beugel droeg. "Trainingskamp 2011 was super gaande", schrijft Schulting.

We horen de puberende Schulting van toen ook praten. "We zijn twee dagen op Ameland", zegt ze. "Heel gezellig. Alleen hebben we een probleem gehad. Want we zijn namelijk.. We hebben een beetje te veel herrie gemaakt. We zijn namelijk hooligans geweest. We lagen om half vijf pas te slapen. Vannacht kwam Helma zo aan. Wat gebeurde er toen?"

Freya Reitsma

Daara neemt leeftijdsgenootje Freya Reitsma het over. Ook zij was destijds op trainingskamp en werd later langebaanschaatsster. Ze brak niet door en stopte na 2019.

Reitsma maakt het verhaal af over Helma, vermoedelijk een volwassen begeleider van de groep. "Ze zei: koffers pakken, we gaan naar huis. En wij: oh." In een ander filmpje hebben de jonge Schulting en Reitsma nog een gesperk over een duinloopje. Of was het nou een duurloopje?

Fit

Schulting sprak onlangs met Sportnieuws.nl. Nu het seizoen bijna begint zit ze goed in haar vel. "Ik voel me fit en explosief."

Ondanks dat reed Schulting in de voorbereiding na elf jaar weer eens een 3000 meter. "Ik vond het leuk om te doen. De tijd was een lage 4:13. Kan ik toch mooi zeggen dat ik dit seizoen al één persoonlijk record heb gereden."