De Olympische Winterspelen beginnen begin februari 2026 en voor tv-zenders die wedstrijden uitzenden is het fijn om oud-sporters in te kunnen zetten. Een voormalig shortrackster kondigt aan dat zij live verslag zal verzorgen tijdens de Spelen in Italië.

Avalon Aardoom (28) vertelt vol trots dat ze bij de Olympische Winterspelen verslag levert rondom het shorttrack. De Dordrechtse werd derde op de NK 2016 en derde op het WK in 2016 met de vrouwenrelay. In 2018 was er nog een tweede plek in het allroundklassement van de NK allround.

SVT-syndroom

In 2020 zette Aardoom een punt achter haar topsportcarrière en dat had te maken met een geboren hartafwijking. Ze heeft het SVT-syndroom, waardoor haar hartslag tijdens een training ineens naar 280 kan schieten, maar ook als ze rustig op een stoel zit. Ze is als ambassadeur verbonden aan stichting Hartekind.

'Wauw'

Op Instagram schrijft ze: "Wauw. Ik voel mij meer dan vereerd dat ik voor de 2e keer gevraagd ben om live verslag te doen bij het olympisch shorttrack event tijdens de Spelen van Milaan 2026 op Eurosport. Om op deze manier deel uit te mogen maken van de Spelen en de sport op een geheel andere manier te beleven en te bekijken, is waanzinnig!"

"Extra speciaal is dat ik verslag mag doen terwijl mijn nichtje Zoë Deltrap haar olympisch debuut gaat maken — dat maakt het nóg bijzonderder."

Hartafwijking

Na haar afscheid van het shorttrack zei ze: "Natuurlijk zou ik het liefst blijven shorttracken, maar het gaat gewoon niet meer."

Aardoom werd op haar zestiende geopereerd aan een aangeboren hartafwijking, maar haalde in 2018 toch de nationale selectie van toenmalige bondscoach Jeroen Otter. In het seizoen voor haar afscheid liep ze een zware hersenschudding op bij een val. Uit medisch onderzoek kwam ook aan het licht dat ze nog steeds of opnieuw kampt met een hartafwijking.