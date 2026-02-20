Het was weer een groot feest in het Staatsloterij TeamNL Huis. Niemand minder dan Antoinette Rijpma-de Jong werd gehuldigd. De 30-jarige topschaatsster verraste vrijdag met olympisch goud op de 1500 meter.

Rijpma-de Jong verbaasde vrijdag tijdens de Winterspelen in Milaan vriend en vijand. De toprijdster van Team Reggeborgh behoorde zeker tot de outsiders voor een medaille, maar was geen torenhoge favoriete voor het goud. Toch flikte ze het. Ze beklom uiteindelijk als winnares het podium. Dat deed ze samen met de Noorse Ragne Wiklund (zilver) en de Canadese Valérie Maltais (brons). Femke Kok eindigde als vijfde en Marijke Groenewoud als tiende.

Overigens werd Rijpma-de Jong deze Spelen al een keer eerder gehuldigd vanwege haar zilveren prestatie op de ploegenachtervolging. Op dat onderdeel liep ze samen met Joy Beune en Marijke Groenewoud nog het goud mis. Op de individuele 1500 meter was het dus wel raak.

Feest

Na de aankondiging door Rob Kemps (bekend van Snollebollekes) kwam Antoinette Rijpma-de Jong op het podium, waar ze zich uitgebreid liet toejuichen. De drummer roffelde een ritme en de olympisch kampioene maakte daarop enkele enthousiaste sprongen.

"Zilver en brons had ik al, die gouden nog niet", zo vertelde ze. "En nu mag ik dit vieren met jullie allemaal. Het is een geweldig gevoel. De team pursuit voelde als als zilver gewonnen. Toen voelde ik al dat ik de 1500 meter nog moest rijden. Nu kan ik hier een feestje vieren. Geweldig."

Topfavoriete

"De druk was immens", zo blikt ze terug op haar gouden race. "Ik had nog één kans en die moest ik grijpen." Ze zet een Nederlandse traditie voort: de olympische 1500 meter schaatsen is nu vijfmaal op rij gewonnen door een Nederlandse deelneemster. Bij de vorige Winterspelen zegevierde Ireen Wüst.

Speciaal voor de nieuwe kampioene kwamen haar ouders en haar man Coen Rijpma op het podium. Rijpma ging eerder die dag viraal op het Instagram-account van de Olympische Winterspelen vanwege zijn reactie op het goud. Hij sprintte als een malle door het stadion.

Coen Rijpma

"Lieverd, ik weet wat je er allemaal voor moet hebben laten", sprak Rijpma. "Je miste nog één plak, één kleur. Ik hoop dat je ervan geniet". Haar ouders overhandigden haar de symbolische kartonnen gouden plak.

Ook Melle van 't Wout wordt vrijdagnacht (rond 00.20 uur) nog gehuldigd voor zijn zilveren medaille op de 500 meter bij het shorttrack. Tot slot verschijnt rond 00.30 uur ook nog Jens van 't Wout in het TeamNL Huis, die zijn drie gouden en één bronzen medaille uitbundig zal gaan vieren. Alle huldigingen in het Staatsloterij TeamNL Huis zijn tijdens de Olympische Winterspelen in Milaan via Sportnieuws.nl live te bekijken.