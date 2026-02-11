Joep Wennemars is ontroostbaar na zijn ongekende drama op de Olympische Winterspelen. Bij zijn debuut ging het op de 1000 meter helemaal mis, juist toen hij op weg leek naar een medaille. Bij de laatste kruising verpeste de Chinees Lian Ziwen zijn race. De boosdoener kwam nog wel op bezoek bij Wennemars, die uiteindelijk vijfde werd.

Wennemars kwam in rit 11 in actie tegen Ziwen. De Nederlander was hard op weg om een supertijd te noteren. Maar bij de laatste kruising vergat de Chinees dat rechts voorrang heeft. Toen Wennemars op hoge snelheid de buitenbocht uit kwam, botste hij achter op zijn tegenstander. Wonder boven wonder bleef de 23-jarige Nederlander overeind en zette hij knap de virtueel snelste tijd neer.

Re-skate zonder gewenste resultaat

Na afloop was Wennemars zichtbaar woedend, dat reageerde hij deels af op Ziwen door de Chinees een soort van weg te duwen. Van de organisatie mocht de Nederlander opnieuw schaatsen. Dat deed hij een half uur later in zijn eentje. Het lukte Wennemars niet meer om zijn tijd aan te scherpen, waardoor hij vijfde bleef. "Ik ben helemaal lamgeslagen. Ik zal vast wel weer huilen, maar het lukt me nu niet", zei hij in de mixed zone.

Reactie van Chinees die Wennemars dwars zat

"De Chinees is nog wel naar me toegekomen om excuses aan te bieden, maar daar koop ik helemaal niets voor", zei Wennemars. "Mijn medaille is me ontnomen. Winnen doe je samen, verliezen doe je alleen. Iedereen is het straks weer vergeten en Joep was vijfde op de Spelen. Dat doet me heel veel pijn."

Wennemars kon niet geloven wat er allemaal op de kruising gebeurde. "Hij weet dat ik voorrang heb en ik kom met meer snelheid uit die bocht. Dus dat is mijn lijn, mijn kruising. Die Chinees speelt slechts een bijrol in deze rit, dat weet hij zelf ook op dat moment. Volgens mij raak ik hem zelfs nog twee keer. Het enige wat ik dacht was doorrijden, maar het is dan al kapot."

Vader Erben zag beteuterde Joep Wennemars

Na afloop vloeiden de tranen rijkelijk, zag vader Erben Wennemars. Het schaatsicoon schoof aan bij de NOS om over het drama van zijn zoon te praten. "Joep is heel hard en niet van de emoties, maar ik sprak net zijn moeder en hij kon niet stoppen met huilen. Ik vind het heel pijnlijk om mijn zoon zo te zien", verwoorde Wennemars. "Hij zei net: ik wil naar huis. Dat gaat niet gebeuren."