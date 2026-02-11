Voor Joep Wennemars liep de 1000 meter op de Olympische Winterspelen uit op een groot drama doordat tegenstander Ziwen Lian hem geen enkele ruimte gaf op de laatste kruising. Coach Jac Orie zag het van dichtbij gebeuren en baalde dan ook flink na afloop.

Wennemars leek in zijn rit op weg naar een tijd die goed genoeg zou zijn voor een medaille, maar het ging mis toen hij op de laatste kruising van de buiten- naar de binnenbaan wilde wisselen. De Chinees moest Wennemars voorrang geven, maar wilde van geen wijken weten en daardoor kwamen de twee met elkaar in botsing. Het kostte de Nederlander veel tijd en hij zette na het incident de vijfde tijd neer.

'Ik zak dan door de grond'

Doordat hij gehinderd was, mocht hij opnieuw rijden, maar in de herkansing kon Wennemars geen snellere tijd noteren en dus stond hij na de race met lege handen. "Het is verschrikkelijk voor een topsporter die er alles voor doet en er 4 jaar voor gewerkt heeft", reageerde coach Jac Orie na de race tegen onder meer Sportnieuws.nl. "Ik zak dan door de grond, dus moet je nagaan hoe vervelend het voor Joep is."

Orie denkt dat het incident ervoor zorgde dat zijn pupil naast een medaille greep op de afstand waarop hij de regerend wereldkampioen is: "Het scheelt best wel. We zullen het nooit weten, maar als ik naar de rit keek en je ziet dat hij nog een tweede 1.08 kan rijden, dan vind ik dat wel."

Korte hersteltijd

Wennemars kreeg dertig minuten tijd om te herstellen voordat hij opnieuw het ijs op moest. Orie hoopte wat extra tijd te krijgen, maar daar wilde schaatsunie ISU niet aan meewerken: "Wij hadden gevraagd of we meer tijd konden krijgen. Je hoopt altijd dat je er iets bij krijgt, maar dat gaat niet. Ze hoeven het niet te doen, ik vind dat ze het moeten doen, maar in de regels staat een half uur."

Het was na alles wat er gebeurd was niet eenvoudig om de schaatser na het drama weer in de goede gemoedstoestand op het ijs te krijgen: "Dan moet je hem rustig zien te krijgen, omdat hij woest is en daar heeft hij alle recht op. Dan moet je proberen hem te laten herstellen, maar een half uur is wel heel kort."

Ondanks die korte hersteltijd was er bij Orie geen enkele twijfel over of Wennemars opnieuw had moeten starten. "Als je start, dan heb je een kans. Je kan alleen maar uitfietsen en wat suikers erin. Het is natuurlijk veel te kort. Bij mij was er geen twijfel. Ik vond dat hij over moest rijden."