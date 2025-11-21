Topschaatsster Femke Kok heeft een geweldige week achter de rug, met als hoogtepunt haar wereldrecord op de 500 meter. Ze genoot van de World Cup in Salt Lake City, maar werd de volgende ochtend wel 'brak wakker'. "Ik was helemaal stijf."

In gesprek met Linda Meiden omschrijft Kok de afgelopen week in één woord: “Geweldig." Ze komt graag in Salt Lake City en genoot daar al voordat de World Cup van start ging. "De hele week was het rond de 18 en 20 graden met zon. Het voelt dan niet alsof je wintersport doet. "Eigenlijk houd ik helemaal niet van kou", onthult ze.

Ze ging er gezellig op uit met het team, schaatsploeg Reggeborgh. "Tussen de trainingen door gingen we op een step koffietjes doen.” Het tripje kon dus eigenlijk al niet meer stuk voor de 25-jarige. Maar het mooiste moest nog komen: een wereldrecord op de 500 meter. Ze scherpte de snelste tijd van Shang-hwa Lee aan van 36.36 naar 36.09 seconden.

Dat moest natuurlijk gevierd worden. Maar de zondagavond werd het laat voor Kok. Ze vloog toen namelijk meteen door naar Calgary, waar dit weekend de tweede World Cup verreden wordt. Ze sliep pas om 2.00 uur 's nachts. De volgende ochtend had ze het zwaar.

'De spierpijn in mijn billen?'

"De dag erna werd ik brak wakker, maar niet van de alcohol”, vertelt ze.“De spierpijn in mijn billen? Niet normaal. Dat kwam vooral van de sprongtraining, die ik ook had. Ik was helemaal stijf, want had drie wedstrijden achter elkaar."

Ondanks die brakke ochtend besloot ze haar knappe prestatie maandag goed te vieren. "Bij de Alo en Lululemon sloeg ik sportkleding in. Ik had nu een goed excuus om het te doen, want denk altijd: heb ik het verdiend?", aldus Kok. "Na een wedstrijd houd ik ook altijd van héél lekker eten. Maandag vierden we het met uit eten gaan. Ik at een heerlijke biefstuk, en een taartje natuurlijk. Daar houd ik van.”

'Als je plezier hebt...'

Ze gelooft dat haar uitstapjes in Salt Lake City en Calgary ook een positieve invloed hebben op haar prestaties. “Voor Nederlandse schaatsers is het moeilijk om je te plaatsen voor internationale wedstrijden, dus als je er eenmaal bent, moet je ervan genieten", legt ze uit. "Dat heeft mij dit weekend beloond: ik haalde het wereldrecord, terwijl ik daarvoor lekker in het zonnetje koffie dronk, buiten fietste én had geshopt. Als je plezier hebt in wat je doet, komen de resultaten wel.”

