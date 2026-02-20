Johan de Wit pakte als coach van Zhongyan Ning donderdag al goud op de 1500 meter, maar dat is voor de trainer nog niet genoeg. Vrijdag gaat hij ook voor goud met zijn Japanse pupil Miho Takagi (31 jaar), want dat is het doel waarvoor zij nog vier jaar is door gegaan.

Takagi is een absolute routinier op de 1500 meter bij het schaatsen. Ze pakte in 2018 en in 2022 twee keer olympisch zilver op de 1500 meter, maar een gouden plak pakte ze nog nooit op die afstand. Ondanks dat is Takagi nog altijd wel de wereldrecordhouder op de 1500 meter. Met haar 1.49,83 die ze reed in Salt Lake City in 2019 is ze nog altijd de allersnelste ooit op de belangrijkste afstand in het schaatsen.

'Hiervoor is ze nog vier jaar doorgegaan'

Voor De Wit zou het goud voor Takagi de absolute kers op de taart van deze Olympische Winterspelen zijn. De Nederlander werkt al jaren samen met de pijlsnelle Japanse en weet waar ze doorheen is gegaan om op haar best te zijn voor die laatste kans op goud. "Hiervoor is ze nog vier jaar door gegaan. Ze is ontzettend goed voorbereid en we hebben moeilijke keuzes moeten maken. Het was ook moeilijk. Joy Beune kwam op en Takagi moest maar blijven gaan en blijven verbeteren. Ze wordt natuurlijk toch ouder, maar ze is echt goed."

Die laatste opmerking zet De Wit nog kracht bij, want volgens hem is Takagi nog nooit zo goed geweest als dat ze nu is in Milaan. "Ik denk dat ze beter is dan ooit. We gaan het ook zien, maar ook voor haar geldt dat dit de race van haar leven moet worden. Zo moet ze ook aan de start staan. Dan kan er echt iets heel moois uit gaan rollen." Takagi pakte deze Winterspelen al drie maal brons, op de 500 meter, de1000 meter en de ploegenachtervolging.

'Als De Wit dat zegt..'

