In aanloop naar het schaatsseizoen was er een hoop heisa over plannen om de massastart op de schop te gooien en mogelijk zelfs te laten verdwijnen. In de Nederlandse schaatswereld was er veel weerstand tegen dat idee en ook Martin ten Hove, coach van olympisch kampioen Bart Swings op de massastart, denkt niet dat het een goede optie is.

De ISU deed vorige maand in Thialf een proef met een afvalrace, waarbij telkens de laatste twee rijders aan de streep afvielen. Op dat plan kwam op voorhand al kritiek van toprijders als Jorrit Bergsma en Marijke Groenewoud, want zij vrezen voor levensgevaarlijke situaties op het ijs.

Ten Hove sluit zich daar in gesprek met Sportnieuws.nl volledig bij aan: "We zijn veel met veiligheid bezig. Op de ploegenachtervolging, het met helm rijden en met snijvaste kleding. Dan gaan we nu een onderdeel zo aanpassen dat het alleen maar gevaarlijker wordt."

Twijfels over afvalrace

De coach van Team IKO-X20, waar olympisch kampioen Swings onder contract staat, vindt dat het er bij de mannen ook helemaal geen probleem is. "Ik denk dat het daar de laatste jaren al heel spectaculair is. Soms rijden er mensen weg, soms komt het aan op een eindsprint. We hebben bij de vorige Spelen gezien dat Bart allemaal gaten moest dichtrijden en de sprint moest aanttrekken, dus dat is best wel spannend."

Bij de dames gebeurt er volgens hem wel minder en dus begrijpt hij dat de ISU kijkt naar manieren om het interessanter te maken, maar bij de afvalrace heeft hij zijn twijfels: "Dat kan best wel gevaarlijk zijn. Je weet niet wat er in je rug gebeurt, achter je gaan mensen ineens sprinten en je kan klem komen te zitten. Ik ben daar niet per se voor."

Advies aan ISU

Ten Hove geeft de internationale schaatsunie ook nog een advies: "Ik denk dat er op dit moment meer potentie zit in een mixed gender relay zit, om te kijken hoe je dat naar een hoger nieveau kan tillen. Dat is interessant, want dan heb je op de Spelen ook een mixed gender event, wat bij veel sporten ook belangrijk is. Wat ons betreft zou de ISU zich daar op moeten richten."

