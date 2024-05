Jutta Leerdam krijgt veel reacties op haar verrassende beslissing: 'Je kunt dit!'

Jutta Leerdam maakte donderdag een einde aan alle speculaties over haar schaatstoekomst. Het leek erop dat ze ging tekenen voor Team IKO, maar ze kiest ervoor om alleen verder te gaan. De reacties op die beslissing stromen inmiddels binnen.

Nadat de onderhandelingen tussen de schaatsster en Schaatsteam Jumbo op niets waren uitgelopen, praatte ze met Team IKO. Ook dat leverde geen overeenkomst op. Leerdam plaatste donderdag op haar Instagram een statement waarin ze bekendmaakt dat ze na veel twijfels uiteindelijk ervoor heeft gekozen om alleen verder te gaan. "Als ik het doe, doe ik het goed", beloofde ze haar volgers.

Rico Verhoeven

De reacties stromen inmiddels ook binnen op haar keuze. Zo laat Rico Verhoeven weten 'trots' op Leerdam te zijn. De kickbokser heeft vertrouwen in de route van Leerdam richting de Olympische Spelen van 2026. "Focus op de volgende stap, je kunt dit!", reageert Verhoeven op de post van Leerdam.

Collega-schaatsster Evelien Vijn, die net als Leerdam vertrok bij Jumbo, reageert met een hartje op de verklaring van Jumbo. Ook vanuit Team IKO wordt er met respect gereageerd. Andries Baks, lid van de ploeg, wenst Leerdam succes: "We hebben een intensief, maar van twee kanten zeer succesvolle route onderzocht. We blijven absoluut fans!"

Ook reacties buiten de sportwereld

Ook bekende Nederlanders van buiten de sportwereld reageren op de beslissing van Leerdam. Zo schrijft Monica Geuze: "You got this, babe." Zangeres Emma Heesters noemt het besluit 'knap'. Tv-presentatrice Quincy Trustfull vindt het goed dat Leerdam naar haar gevoel luistert: "Altijd je hart volgen!"