Joy Beune verbluft vriend Kjeld Nuis, schaatssters en volgers met jaloersmakende vakantiefoto

Joy Beune is samen met vriend Kjeld Nuis en zijn zoontje Jax op vakantie in Griekenland. Vanaf Kreta deelt ze mooiste vakantiebeelden, waarbij ze veel positieve reacties krijgt van haar geliefde, collega-schaatssters en de vele volgers.

Dinsdagavond deelde Beune een foto van haar met op de achtergrond een nagenoeg strakblauwe lucht. Uiteraard is vriend Nuis er als de kippen bij om te reageren. "Damn", schrijft hij. Om vervolgens met een knipoog te reageren op het bijschrift van de post van Beune, die vindt dat het uitzicht 10/10 was. "Sowieso dat ik je uitzicht was." Daar reageert haar vriendin dan weer erg romantisch op. "Jij bent mijn beste uitzicht", gevolgd door een emoji met hartjesogen.

Ook andere bekenden uit de schaatswereld zijn weg van de post van Beune. "Jij bent een 10/10", reageert Robin Groot. Michelle de Jong kan gezien haar reacties met twee emoji's de foto van Beune ook waarderen. Dat geldt eveneens voor Pien Hersman: "Mag vandaag nog wel even op Insta", schrijft de schaatster, terwijl ze het bericht afsluit met dezelfde emoji als Nuis. Ook bij minder bekende volgers valt de post in de smaak. Zo schrijft iemand: "Ons uitzicht is nu ook 10/10. Goedendag zeg."

Jarige Beune

Beune vierde afgelopen zondag haar verjaardag en dat was voor het drietal reden voor een feestje. De schaatsster werd 25 en vierde haar verjaardag met wat ze het liefste doet: fietsen. De jarige Beune werd later op de dag nog getrakteerd op twee taarten en enorm veel felicitaties.

Joy Beune blijft Team IKO trouw

Hoewel Beune en Nuis nu nog lekker genieten van hun vakantie, staat de voorbereiding op het nieuwe schaatsseizoen alweer voor de deur. Beune blijft komend jaar haar ploeg Team IKO trouw. De wereldkampioene allround rijdt voor een relatief kleine ploeg, maar wel met sterke rijders als Bart Swingers en Marten Liiv. Het contract van Beune loopt tot het seizoen 2025/2026, dus in ieder geval tot en met de Olympische Spelen in Milaan.

Gouden nagellak Beune

Het hoogtepunt van afgelopen schaatsseizoen was voor Beune uiteraard het winnen van de wereldtitel allround in maart. Dat deed ze met haar inmiddels beroemde goudgelakte nagels. Zo wilde ze de wereldtitel 'manifesteren', vertelde ze na haar gewonnen titel aan Sportnieuws.nl. "Het was eigenlijk een grapje, dat uit de hand is gelopen. Ik ben helemaal niet zo bijgelovig. Dat het zo heeft uitgepakt, is wel leuk."

Een uit de hand gelopen grap of niet, de kans is groot dat Beune vaker haar nagels lakt voorafgaand aan een groot toernooi. 'Ik denk dat ik het nu maar moet blijven doen. Volgende winter moet ik er maar weer mee aan de slag."