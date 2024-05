Jutta Leerdam hakt knoop door en gaat tóch weer alleen verder: 'Als ik het doe, doe ik het goed'

Jutta Leerdam gaat niet naar Team IKO. Dat maakte de schaatsster donderdagmiddag zelf bekend via Instagram. Ze kiest voor een individuele route naar de Olympische Spelen van Milaan en sluit dus niet aan bij een team.

Leerdam geeft toe dat ze dichtbij een overeenkomst was de ploeg van onder meer Joy Beune, maar dat ze toch niet de volle 100 procent vertrouwen kreeg. "Onderaan de streep nam het uiteindelijk meer van mij dan wat ik terug kreeg. En dat is voor beide partijen oké. Daarom ook echt alle liefde en respect naar Team IKO, die hebben meegedacht om mij in hun structuur te laten passen."

Fifty-fifty

Wat gaat Leerdam nu dan wel doen? "Deze week stond ik op het punt om te kiezen, het was fifty-fifty. Elke route heeft z'n voor- en nadelen. Elke mogelijke route binnen de schaatswereld vergeleek ik met een individuele route. Een route met mensen waar ik in geloof is iets wat ik niet kan loslaten."

'Het is soms eenzaam'

Hoe ze dat precies invult, is nog niet bekend. Maar dat ze het vooral zelf gaat doen, met eigen begeleiders, trainers en staf, lijkt zeker. "Een individuele route is niet altijd leuk. Het is vaak stressvol, het is soms eenzaam, maar als ik win is het het waard. Als ik het doe, doe ik het goed. High risk, high reward."

Niet de eerste keer

Het is niet de eerste keer dat Leerdam een eigen route bewandelt. In 2020 zat Leerdam ook zonder ploeg. Ze besloot toen samen met haar toenmalige vriend Koen Verweij een eigen ploeg op te zetten. Verweij was toen ook nog schaatser. Samen richtten ze Worldstream op. Twee jaar later vertrok Leerdam naar Schaatsteam Jumbo en hield Worldstream op te bestaan. Vervolgens stopte Verweij niet veel later helemaal met schaatsen.

Oude trainers

Bij Worldstream werd Leerdam getraind door Kosta Poltavets. De in Oekraïne geboren trainer, inmiddels Nederlander, had toen een hele goede band met Leerdam. Nadat bekend werd dat Leerdam vorige maand Jumbo moest verlaten, sprak deze site al met Poltavets over een hernieuwde samenwerking. Hij zei toen 'eigenlijk geen interesse te hebben' om weer op het ijs te staan. Wellicht dat de nieuwe situatie wel weer goed is voor hem.

Toen ze na een tumultueus seizoen naar Amerika en Puerto Rico ging om bij haar vriend Jake Paul te zijn, bleef ze dankzij een bokstrainer in vorm. Larry Wade had dan ook een hartverwarmende boodschap voor Leerdam, toen ze weer terug naar Nederland ging vorige week.