Teleurstelling na keuze Jutta Leerdam, dreamteam met Joy Beune komt er niet: 'Erg jammer voor ons'

Team IKO hoopte op een 'dreamteam' met Joy Beune én Jutta Leerdam in de ploeg, twee kanshebbers op gouden medailles op de Olympische Spelen. Leerdam maakte donderdag bekend tóch een andere route te kiezen, logischerwijs tot teleurstelling van Team IKO: "Erg jammer voor ons", zegt trainer en eigenaar Martin ten Hove tegen deze site.

Leerdam, dé Nederlandse troef op de 1000 meter, gaf donderdag op Instagram aan zelfstandig te gaan schaatsen. In die mededeling sprak zij ook lovende woorden over Team IKO, met wie zij de afgelopen periode wel in gesprek was. Leerdam gaf aan dat IKO altijd met 'liefde en respect' met haar en de situatie omging.

Jutta Leerdam hakt knoop door en gaat tóch weer alleen verder: 'Als ik het doe, doe ik het goed' Jutta Leerdam gaat niet naar Team IKO. Dat maakte de schaatsster donderdagmiddag zelf bekend via Instagram. Ze kiest voor een individuele route naar de Olympische Spelen van Milaan en sluit dus niet aan bij een team.

'Heel veel respect'

Teambaas Martin ten Hove sprak tegen Sportnieuws.nl met dezelfde woorden. "Wij hebben heel veel respect voor de keuze die Leerdam heeft gemaakt. Het is erg jammer voor ons, maar uiteindelijk pasten onze wegen toch niet helemaal in elkaar. Leerdam en wij hebben besloten daar verder niet over in detail te treden."

Leerdam gaf aan dat een overstap naar Team IKO ook echt dichtbij was. "Daarom ook echt alle liefde en respect naar Team IKO, dat heeft meegedacht om mij in hun structuur te laten passen. Toch, onderaan de streep nam het uiteindelijk meer van mij dan wat ik terug kreeg. En dat is voor beide partijen oké."

Team IKO is nu rond

Team IKO heeft het team nu rond, bevestigt Ten Hove aan deze site. "We hebben een ploeg met twaalf goede sporters en gaan komend weekend naar Italië voor een trainingskamp. Ik verwacht geen wijzigingen meer."

Lovende reacties voor 'dappere keuze'

Leerdam gaat voor de tweede keer in haar carrière 'op eigen benen staan'. Zij had ooit al een team met haar toenmalige vriend Koen Verweij, Team Worldstream. Nu gaat zij zelfstandig schaatsen en moet zij meer zelf regelen. Leerdam zal ongetwijfeld een team om haar heen proberen te bouwen en met trainers in gesprek gaan.

Zelf zegt ze daarover: "Een individuele route is niet altijd leuk. Het is vaak stressvol, het is soms eenzaam, maar als ik win, is het het waard." Op haar Instagram-post krijgt de sprintster veel positieve reacties van bekende Nederlanders als kickbokser Rico Verhoeven, Monica Geuze en Bas Smit.