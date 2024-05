'Komst Jutta Leerdam naar Team IKO is slecht nieuws voor Joy Beune', schaatsster sprak met Jumbo

Jutta Leerdam lijkt de nieuwste aanwinst van Team IKO te worden. De komst van de sprintkoningin zou slecht nieuws betekenen voor Joy Beune, die nu de ster van het team is. Schaatsteam Jumbo bevestigt in de voorbereiding met Beune te hebben gesproken.

Dat zegt Jumbo tegen deze site. Die vraag ontstond na de podcast SportClash van Chris Woerts en Jaap Stalenburg, die de primeur van Leerdam naar Team IKO claimen. Woerts zei over de transfer: "Goed nieuws voor Jutta, heel slecht nieuws voor Joy Beune. Want die is nu de kopvrouw van het team en zij komt in de schaduw te staan van Jutta Leerdam."

'Jutta Leerdam hakt knoop door en gaat samen met Joy Beune in één ploeg schaatsen' Jutta Leerdam lijkt een nieuwe ploeg te hebben gevonden. De 25-jarige schaatsster zat na haar mislukte onderhandelingen met Schaatsteam Jumbo zonder ploeg, maar tekent deze week nog een nieuw contract bij een ander Nederlands team. Dat wordt Team IKO, waar Joy Beune het afgelopen jaar het gezicht werd.

Stalenburg zei in een bericht op zijn eigen X-account dat Beune een aanbieding op zak heeft van Schaatsteam Jumbo, om zo weer in de spotlights te komen. Navraag bij Jumbo leerde dat de ploeg inderdaad met Beune om tafel heeft gezeten. Volgens Stalenburg heeft de schaatsster die aanbieding 'in eerste instantie' afgewezen, maar ontstaat er mogelijk een nieuwe situatie door de komst van Leerdam.

BREAKING wellicht nog vandaag maar anders uiterlijk morgen tekent @JuttaLeerdam_ bij #schaatsteamIKO. Haar management @SEGcycling is nu met laatste details bezig. Weer een primeur van #sportclash. Morgen meer van @cwoconsultancy en @JaapStalenburg. pic.twitter.com/mzgll5vVgT — SportClash (@SportClash_NL) May 6, 2024

Wrijving met Schaatsteam Jumbo

Beune (lange afstand) en Leerdam (korte afstand) zullen geen medailles voor elkaar weg grijpen en passen wat dat betreft prima als twee kapiteins op één schip. Leerdam komt overigens juist over van Jumbo, waar vorige maand duidelijk werd dat haar contract niet werd verlengd. Leerdam en Jumbo hebben allebei een ander verhaal over het niet verlengen van dat contract.

Marijn de Vries schreef in een column voor het NRC dat zij Sven Kramer een slechte verliezer vindt. Leerdam likete een Instagram-post met een quote uit die column. Oud-wielrenster De Vries schreef onder andere: "Kramer is een slechte verliezer. Hij voelt zich gewoon op zijn edele delen getrapt omdat hij heeft verloren."

Team IKO

Beune is op dit moment 'gewoon' schaatser van Team IKO en wordt dus ook teamgenoot van Leerdam. Sportnieuws.nl zette ook de overige nieuwe teamgenoten van Leerdam op een rijtje. Zo gaat zij trainen met een paar snelle sprintmannen, zoals Dai Dai N'Tab, Sebas Diniz en Marten Liiv (Estland).