De Nederlandse schaatssters hebben dinsdag zilver gewonnen op de ploegenachtervolging, maar het had niet veel gescheeld of Joy Beune, Antoinette Rijpma-de Jong en Marijke Groenewoud hadden helemaal niet meer kunnen strijden om de medailles. Dat benadrukt Beune nog eens in een hilarische video op TikTok.

In de kwartfinale afgelopen zaterdag ging het bijna mis. Rijpma-de Jong stond op de schaats van Beune, die daardoor bijna onderuit ging. Er werd wel wat kostbare tijd verloren, maar gelukkig stelde het trio wel een plek in de halve finale veilig.

De schaatssters blikten na afloop van de race al met een lach terug op het incident. Beune kreeg de vraag of haar misslag ook het gevolg was van de spanning. "Nee, dat was Antoinette die op mijn schaats stond", aldus de rijder van Team IKO X2O. "Mijn zenuwen waren dat", haakt Rijpma-de Jong in. "Je zit zo dicht op elkaar, dat je meteen tegen elkaar aankomt. Ik was zó blij dat Joy bleef staan."

'De beenveeg'

Toch kan Beune het niet laten om nog eens de draak te steken met haar collega. dat doet ze met een ludieke TikTok. Ze deelt het fragment met daaronder een tekst uit het sketchprogramma Sluipschutters. "Wat mensen bijvoorbeeld ook nooit zien aankomen, is de beenveeg", klinkt het. "Dat kan fataal zijn hè", richt Beune zich tot Rijpma-de Jong met een aantal lachende smileys.

Zilveren medaille

In de halve finale tegen Japan reden de drie elkaar gelukkig niet in de weg. Ze wonnen nipt van hun tegenstander en mochten door naar de strijd om het goud tegen Canada. Ze wisten de finale echter niet te winnen en moesten dus genoegen nemen met een zilveren plak. Voor Beune is het haar eerste olympische medaille.

"Ik had wel een paar keer een haperingetje. We gingen strijdend ten onder. Het is gewoon zilver, daar moeten we harstikke trots op zijn", zei ze na afloop.