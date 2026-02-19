Kjeld Nuis (36) en Tijmen Snel (28) staan donderdag samen aan de start van de 1500 meter op de Winterspelen. Dat doen ze allebei gehuld in een oranje-pak. Normaal gesproken zijn het rivalen, want ze rijden beiden voor verschillende teams. Toch hebben Nuis en Snel één 'hele bijzondere' link samen.

Het wordt voor zowel Nuis als Snel een speciale rit. Voor de veteraan van Reggeborgh wordt het zijn laatste op de Spelen, terwijl de rijder van Essent er voor het eerst bij is. Nuis erkent dat hij 'het moeilijk heeft' met zijn naderende laatste race. "Al die herinneringen schieten door je kop", sprak hij een dag voor de schaatsmijl in gesprek met Sportnieuws.nl.

Snel heeft lang stil moeten zitten, want hij rijdt met de 1500 meter zijn enige afstand. Hij was er wel bij als reserve op de 1000 meter, waar Nuis de zesde plaats behaalde. Doordat Snel pas zo laat in actie komt, miste hij wel de openingsceremonie in Milaan.

Eerste stappen bij dezelfde ijsvereniging

De carrières van Nuis en Snel tonen wat gelijkenissen. Eerstgenoemde debuteerde namelijk ook op 28-jarige leeftijd. Dat deed Nuis overigens met twee gouden medailles, op de 1000 en 1500 meter, dus wie weet waar het sprookje eindigt voor Snel. Ook begon het avontuur voor beide schaatsers bij dezelfde ijsvereniging, namelijk die in Leiden.

Daarnaast zaten ze een tijdje in dezelfde ploeg bij Jumbo. "Jac Orie heeft gewoon een zwak voor Zuid-Hollanders", grapt Nuis, om er aan toe te voegen: "Het is bizar dat twee jongens uit Leiden op dezelfde Olympische Spelen uitkomen." Daar is Snel het roerend mee eens: "Best bijzonder. Onze ijsclub is niet zo heel groot."

Ondanks dat IJsvereniging Leiden dus een compacte vereniging is, hebben ze heel wat grootheden voortgebracht. Neem bijvoorbeeld olympisch medaillewinnaars Margot Boer en Laurine van Riessen. Of voormalig wereldkampioen Kai Verbij. En wat te denken van de shorttrackzusjes Xandra en Michelle Velzeboer. "Heel bijzonder dus", erkent Nuis, die 'het echt goud' vindt dat Snel zich ook voor Milaan heeft geplaatst. "Ik spreek hem niet vaak, maar voor onze club is dit geweldig. Hij is een goeie gast."