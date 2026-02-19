Kjeld Nuis rijdt donderdag zijn laatste olympische race. De 1500 meter op de Winterspelen in Milaan zal daarom erg emotioneel voor hem worden, voorspelt schaatsicoon Marianne Timmer. "Hij zou denk ik het liefst nog vijftien jaar doorgaan."

De 36-jarige Nuis blikte al emotioneel vooruit op zijn laatste wedstrijd op de Spelen. Hij won in zijn carrière al drie keer olympisch goud, waarvan twee keer op de 1500 meter. Ex-topschaatsster Timmer snapt zijn gevoel wel. "Het is gewoon lastig om iets te moeten verlaten wat je het liefste doet", zegt ze in de Sportnieuws.nl-podcast Dromen van Goud.

Nuis hoopt nog eremetaal te kunnen bemachtigen tijdens zijn laatste Spelen. Hij kwam al in actie op de 1000 meter maar daar moest hij het doen met de zesde plek. "Je hebt jarenlang hier naar toe geleefd", zegt Timmer. "Maar ook als kind geïnvesteerd en heel veel dingen gelaten. Maar er komt een keer een punt dat je afscheid gaat nemen, want je hebt een bepaalde houdbaarheidsdatum."

Pijnlijk

"En dat is ook ergens wel pijnlijk", vervolgt de drievoudig olympisch kampioene. "Eigenlijk is hij liefhebber. Hij zou denk ik het liefst nog vijftien jaar doorgaan. Maar ja, de jonge generatie komt er weer aan en je wordt nou eenmaal niet meer sterker. Dus dat is ergens ook best wel pijnlijk."

Timmer zag ook het afscheid van Martina Sablikova (38) op de Winterspelen in Milaan. Zij moest de 3000 meter overslaan wegens ziekte en was bij haar laatste race op de 5000 meter ook niet helemaal fit. Ze eindigde als elfde. "Ik werd er ook eigenlijk wel een beetje emotioneel van', zegt Timmer over die laatste race.

Medaillekansen

Maar Timmer verwacht een mooier afscheid voor Nuis, met misschien wel een medaille. "Hij heeft hier ook meer kansen", zegt ze over de 1500 meter. "Hij heeft de rit van zijn leven nodig en dat gaan we donderdag zien."

Bekijk of beluister hieronder de afleveringen van Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waarin drievoudig olympisch schaatskampioene Marianne Timmer dagelijks tijdens de Winterspelen dieper in de prestaties van TeamNL duikt.