Strijder Joy Beune wint ook nog brons op 1500 meter bij WK afstanden na goud op 5 kilometer

Joy Beune heeft een heroïsche dag achter de rug op de WK afstanden. Eerder op zondag won ze goud op de 5 kilometer, een paar uur later veroverde ze de bronzen medaille op de 1500 meter, het koningsnummer. Antoinette Rijpma-De Jong werd onttroond als wereldkampioene door Miho Takagi.

Beune pakte een paar uur eerder verrassend goud op de 5000 meter. Ze versloeg landgenote Irene Schouten na een sensationele race. Nadat Beune haar medaille in ontvangst had genomen, de pers te woord had gestaan en naar het thuisland had gebeld, begon de voorbereiding op race twee. Daarin stond ze tegenover Marijke Groenewoud.

Na een wat roestig begin, perste Beune er een waanzinnig einde uit, waardoor ze uiteindelijk derde werd. "Dat dit nog kan na een 5000 meter, zegt genoeg over mijn vorm", sprak Beune na afloop bij de NOS. "Ik had wel last van de 5 kilometer, maar gelukkig had ik rust tussendoor. Toen merkte ik al gauw dat ik snelheid had. Dat gaf rust. Ik dacht: je bent nu toch al wereldkampioen, gewoon doen wat je kan."

Rijpma-De Jong onttroond

Rijpma-De Jong startte vals en toen ze wel goed weg was begon ze met een matige ronde. Aan haar tegenstander Valérie Maltais had de Nederlandse ook niets, dus moest ze het helemaal zelf doen. De slotronde van Rijpma-De Jong was wel goed, maar het lukte niet om onder de 1:53 te schaatsen. Dus kwam ze hoofdschuddend over de lijn en wist ze dat ze haar wereldtitel kwijt was.

Uitslag 1500 meter vrouwen WK afstanden

1. Miho Takagi 1:52,29 2. Mei Han 1:52,72 3. Joy Beune 1:52,91 4. Antoinette Rijpma-De Jong 1:53,27 5. Ivanie Blondin 1:53,41 6. Ayano Sato 1:53,29 7. Kimi Goetz 1:53,97 8. Marijke Groenewoud 1:54,59