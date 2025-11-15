Franse schaatser Timothy Loubineaud verraste in de nacht van vrijdag op zaterdag (Nederlandse tijd) met een waanzinnig wereldrecord op de 5000 meter tijdens de World Cup in Salt Lake City. Hij wordt in zijn thuisland bejubeld om die prestatie, maar blijft bescheiden. "Het is gestoord."

Loubineaud leverde een ongekende prestatie op de 5000 meter. Hij finishte met een tijd van 6:00.23, waarmee hij het vier jaar oude wereldrecord van de Zweed Nils van der Poel uit de boeken schaatste. Dat bleef in Frankrijk niet onopgemerkt. Het Franse medium l'Équipe belde direct met de 29-jarige schaatser.

"In Frankrijk was het nog donker, twee of drie uur 's nachts", schrijft de krant. Loubineaud blet vlak voor zijn dopingcontrole. "Het is zo'n bijzondere prestatie en totaal onverwacht." Dat vond de schaatser zelf ook. "Het is gestoord."

Loubineaud was zeven seconden sneller dan zijn persoonlijk record. "Ik kan die groei niet uitleggen", zegt hij in gesprek met het medium. Hij onthult een gesprek met zijn coach, twee dagen eerder. "Ik zei hem dat ik niets voorstelde in deze sport." Het tegendeel heeft hij nu wel bewezen.

'Hard werken, tranen en twijfels'

"Zijn bescheidenheid en verlegen karakter liggen ten grondslag aan die onzekerheid", schrijft de Franse krant. De schaatser wist dat er in Salt Lake City mogelijkheden lagen om het wereldrecord te verbreken, maar had nooit verwacht dat hij er zelf mee aan de haal gehad. Zijn enige doel was om in de A-groep te blijven. "Maar dat een kleine Fransman dan dit kan doen..."

Het waanzinnige resulataat is het gevolg van "hard werken, tranen, twijfels en zelfonderschatting". Voor Loubineaud is dit het bewijs dat hij in zichzelf moet gaan geloven.

Prijzengeld

Sinds kort ligtt er ook een beloning klaar voor nieuwe wereldrecordhouders. Voor het verbeteren van het record ontvangt de Franse schaatser 5000 Amerikaanse dollar (ongeveer 4300 euro) en een speciale ring van de ISU.

