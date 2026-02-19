Kjeld Nuis heeft zijn laatste Olympische Spelen afgesloten met een bronzen medaille. Een plak met veel emotionele waarde, maar de 36-jarige schaatser verdient er ook nog een aardig zakcentje mee. Lees hier wat het prijzengeld is.

Nuis ging de strijd aan met de Chinese Ning Zhongyan op de 1500 meter. Hij klokte 1.42.82 en dat was genoeg voor het brons. Ning won goud en Amerikaanse schaatssensatie Jordan Stolz moest genoegen nemen met zilver.

Nuis heeft al drie olympisch gouden medailles gewonnen in zijn carrière, maar toch is dit brons erg speciaal voor hem. De 36-jarige wist al dat het zijn laatste Spelen zouden worden en is dolblij dat hij Milaan verlaat met eremetaal.

Prijzengeld

Hij kwam eerder al in actie op de 1000 meter, maar daar viel hij buiten de medailles met een zesde plek. Nu staat hij wel op het podium en dat betekent ook dat hij een mooi geldbedrag krijgt. Aan de Nederlandse medaillewinnaars wordt namelijk een bonus uitgereikt.

In het geval van een bronzen plak is die beloning 7500 euro. Dat bedrag kan Nuis dus bijschrijven. Hij komt niet meer in actie op de Spelen en dus kan het prijzengeld niet verder oplopen. Atleten krijgen sowieso maar één bedrag voor de hoogste top drie-klassering. Voor het goud wordt 30.000 euro uitgereikt, zilver levert 15.000 op.