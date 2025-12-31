Het OKT is voorbij, maar de storm in de schaatswereld is nog niet gaan liggen. Er wordt flink gediscussieerd over de aanwijsplekken die nog te vergeven zijn. Schaatsiconen Irene Schouten en Mark Tuitert spreken zich duidelijk uit over de kwestie. "Ze zijn gewoon niet goed genoeg."

Bij de vrouwen lijken de startplaatsen voor de Olympische Spelen allemaal wel op hun plek te vallen. Doordat Naomi Verkerk buiten de matrix is gevallen kan Jutta Leerdam na haar valpartij alsnog in actie komen op de 1000 meter. Alleen de misser van Joy Beune op de 1500 meter is nog een vraagstuk. "Je moet goed zijn op het OKT, dat zijn de regels", is Schouten stellig over de wereldkampioene bij NOS.

"Ik denk niet dat ze haar gaan aanwijzen, omdat je ook drie andere meiden hebt die op die afstand heel snel kunnen rijden." Antoinette Rijpma-de Jong, Femke Kok en Marijke Groenewoud plaatsten zich wel.

Bij de mannen is het een ander verhaal. Daar is de aanwijsplek voor de ploegenachtervolging nog van cruciaal belang voor Marcel Bosker, Tim Prins en Kjeld Nuis. Prins kwam op de 1000 meter enkele duizendsten tekort en reed op de 1500 meter naar een derde plek.

Op de matrix heeft hij een plek voor de Spelen veiliggesteld, maar daar kan verandering in komen door een besluit van bondscoach Rintje Ritsma. Bosker staat één plekje onder Prins op de matrix. Als hij wordt aangewezen voor de ploegenachtervolging zal hij de plaats van Prins overnemen. Nuis kan daar dan weer van profiteren op de 1500 meter.

'Ze zijn gewoon niet goed genoeg'

De mening van Schouten is duidelijk: "Ik vind niet dat de achtervolgingsploeg een aanwijsplek verdient", zegt de drievoudig olympisch kampioene. "Ze zijn gewoon niet goed genoeg. Dan moet je Bosker erbuiten laten." Bovendien kan er met Chris Huizinga, Stijn van de Bunt en Jorrit Bergsma al een team gevormd worden. "Het zal niet het beste zijn, maar Nederland gaat daar toch niet voor goud."

Tuitert is het met haar eens. "De vraag is of we Bosker moeten aanwijzen voor een onderdeel dat we al jaren niet serieus nemen", zegt hij. "Ga je dan iemand meenemen voor een eventuele bronzen plak? Ga toch weg!"

