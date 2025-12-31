Voor Kjeld Nuis eindigde het olympisch kwalificatietoernooi in mineur. De 36-jarige liep door een vierde plaatst een ticket voor de olympische 1500 meter mis, de afstand waar hij de vorige twee keer olympisch goud wist te winnen. Toch is er nog een uitweg voor Nuis, al gaat dat ten koste van een teamgenoot en moet hij hopen op een - voor hem - gunstig besluit van de schaatsbond.

Over de zogeheten matrix van het OKT is al genoeg gezegd. Inmiddels is duidelijk op welke positie iedereen staat. Op de 1500 meter bemachtigden Joep Wennemars, Tijmen Snel en Tim Prins de drie tickets. Dat ging dus ten koste van Nuis, die vierde werd. Wennemars en Snel zijn sowieso verzekerd van deelname dankzij hun plek op de matrix, maar voor Prins is het nog even heel spannend.

Hopen op aanwijsplek andere schaatser

Hij staat aan de veilige kant van de streep, maar er is alsnog een kans dat hij niet mee mag naar de Spelen. Dat heeft alles te maken met Marcel Bosker, die één positie onder hem staat op de matrix en net buiten de boot valt. Maar, mogelijk kiest de selectiecommissie van de KNSB er toch voor om Bosker te selecteren. Hij is een belangrijke pion voor de ploegenachtervolging en kan daarom misschien rekenen op een aanwijsplek.

Prins het kind van de rekening?

Dat zou ten koste gaan van Prins, die dan het kind van de rekening wordt en niet naar Milaan mag afreizen. En dat heeft dan weer positieve gevolgen voor Nuis. Hij bemachtigde namelijk een ticket voor de 1000 meter en gaat dus sowieso naar de Spelen. Mocht Bosker inderdaad de voorkeur krijgen boven Prins, dan is Nuis de aangewezen kandidaat om in plaats van Prins te starten op de 1500 meter.

Vier jaar geleden kregen er liefst twee schaatsers op deze wijze een aanwijsplek. Toen werden Tijmen Snel en Dai Dai N'tab de slachtoffers. Zij werden uit de selectie gegooid in ruil voor Sven Kramer en Marcel Bosker. Kramer kon zo meedoen aan de 5 kilometer en samen met Bosker en Patrick Roest de ploegenachtervolging rijden. Dat resulteerde in een fiasco, want Kramer speelde weinig klaar op de 5 kilometer en ook de achtervolging leverde geen medaille op.

Wat vindt Tim Prins?

Prins zelf vindt het maar niets dat na een 'bizar toernooi' het alsnog niet duidelijk is of hij naar de Spelen mag. "Dat het nu uiteindelijk in de achterkamertjes beslist wordt, is alleen maar pijnlijk en komt de sport niet ten goede", vertelde hij aan schaatsen.nl. En ook hij weet dat de aanwijsplekken van vier jaar geleden geen succes waren. "Ik denk niet dat we dat weer moeten doen."

Mening van Marianne Timmer

Ook Marianne Timmer is duidelijk. De drievoudig olympisch kampioene laat dat weten in de Sportnieuws.nl-podcast Dromen van Goud. "Eigenlijk verdient Tim Prins gewoon die plek. Ik vind dat je moet rijden met de mensen die nu officieel zijn geplaatst." De komende dagen weten we of dat daadwerkelijk zo is, of dat Nuis dankzij de toewijzing van Bosker toch de 1500 meter mag rijden.

