Jenning de Boo was de torenhoge favoriet voor het olympische ticket op de 500 meter en hij maakte die status uiteindelijk helemaal waar. Maar hij werd daarvoor wel tot het uiterste gedwongen door Sebas Diniz. Bij de wereldkampioen kwamen er na afloop flink wat emoties los.

"Dit was niet normaal spannend", reageerde De Boo bij de NOS. "Je zit je al twee dagen helemaal op te vreten in het hotel tot je mag en zo'n eerste omloop zet hij (Diniz, red.) me gewoon op twee tienden. Daar ben ik van geschrokken en daar zat ik ook echt wel ff mee." Desondanks reed De Boo op de tweede 500 meter de snelste tijd van iedereen: "Dit had ik niet verwacht."

Dat hij na een mindere start toch zeker is van de Spelen zorgde zelfs voor emoties bij De Boo: "Dan verlies je bijna het geloof in jezelf. Het is zo'n ontlading. Ik ben er het hele jaar naartoe aan het werken en nu ga ik naar de Spelen. Het is een doel wat je hebt, wat je jezelf stelt. Dat het nu werkelijkheid is, moet even indalen. Ja, ik wist dat als ik doe wat ik kan dan zou het genoeg moeten zijn. Maar zo'n eerste omloop doet zoveel met je mentaal. Het is moeilijk te omschrijven."

Enorme druk op De Boo

De Boo opende razendsnel in het rechtstreekse duel met Diniz op de tweede omloop en daar had hij wel een verklaring voor: "Dat is een stukje agressiviteit, frustratie en het graag willen." De wereldkampioen zat met 33,96 zelfs maar zes honderdsten boven het baanrecord van Stolz en dat was een doel van hem: "Ik probeerde me daar mee bezig te houden om de druk weg te houden. De druk van iedereen die verwacht dat ik het wel even ga doen."

"Als je dan de eerste omloop verliest dan is dat wel een steek en doet het pijn. Alle respect naar Sebas, want die heeft een wereldrit neergezet, want ik heb er echt voor moeten strijden."

Uitdaging voor Winterspelen

Voor De Boo ligt er nog wel een uitdaging, want zowel op de NK als het OKT was hij in de eerste omloop niet de snelste en herstelde hij de schade op de tweede 500 meter. Op de Olympische Winterspelen wordt de afstand echter maar één keer gereden en moet hij direct pieken. Daar wilde hij zich nog niet te druk over maken: "Ik heb me geplaatst voor de Spelen, de volgende stap is kijken naar de Spelen. Dus ik ga eerst een ijsbadje pakken, reflecteren en dan nog een 1000 meter."

