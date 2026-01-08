De emoties liepen hoog op na het OKT. Met name Rintje Ritsma en Kjeld Nuis werden slachtoffer van heftige reacties op sociale media. Schaatsicoon Marianne Timmer is verbijsterd door de berichten. "Waar gaan we naartoe?"

Dat het toernooi veel emotie met zich meebrengt, begrijpt de drievoudig olympisch kampioene heel goed. Nuis reageerde dan ook intens na het mislopen van de 1500 meter door hemzelf én zijn vriendin Joy Beune. "Deze mensen zijn dag en nacht bezig met sporten, met het maximale uit hun lichaam te halen", begint ze in de Sportnieuws.nl-podcast Dromen van Goud.

'Eenzaam bestaan'

"En dat ziet er leuk uit. Ze gaan reizen en ze zijn lekker met sport bezig. Maar het is ook een heel klein leventje, want je gaat niet uit, je gaat niet oud en nieuw uitbundig vieren, je gaat niet naar verjaardagen... Het is ook een eenzaam bestaan. Ja, en als je dan vierde wordt en je gaat uit je panty met emoties, is dat logisch", vindt Timmer.

"Dat is de emotie, dat is de sport. Ja, dat 'ie dat heel jammer vindt, dat 'ie verdrietig is, die tranen", vervolgt de ex-topschaatsster. "Maar dan ga je toch niet iemand met de dood bedreigen? Waar gaan we naartoe?"

'Verplaats je ook eens in de ander'

Nuis mag uiteindelijk toch naar de 1500 meter in Milaan, door het afvallen van zijn teamgenoot Tim Prins. Dat zorgde weer voor een stroom aan heftige eacties. Beune sprong in de bres voor haar geliefde en dat vindt Timmer heel goed. "Verplaats je ook eens in de ander", zegt ze fel. "Zou je dat zelf ook leuk vinden? Maar mensen die realiseren zich dat pas als het ze zelf overkomt."

Rintje Ritsma

Prins viel buiten de veilige plekken op de matrix door de aanwijsplek van Marcel Bosker op de ploegenachtervolging. Die keuze werd gemaakt door bondscoach Rintje Ritsma. Ook daar ontstond enorme ophef over. "Dat er doodsbedreigingen gewenst worden, dat past niet in de cultuur van schaatsen. En eigenlijk helemaal niet in de sport."

"Waar gaat het over?", vervolgt Timmer. "We kunnen verschillende meningen hebben en we kunnen op een andere manier ernaar kijken. Maar het zijn gewoon mensen die willen strijden en het beste eruit willen halen. En we hoeven niet altijd met elkaar eens te zijn."

'Diep triest'

Ritsma bleef zelf nuchter onder de heftige reacties. "Hij zegt ook: 'ik ga niet die reacties lezen'. Maar dat is natuurlijk wel diep triest. Kom op jongens, het is een groot sportman. Ook Rintje heeft een sporthart. Die wil echt wel het beste, ook voor zijn team. En ja, we hoeven niet allemaal eens te zijn met elkaar, maar we blijven wel sportief", besluit Timmer.

