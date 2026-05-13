Joy Beune hoopte op de Olympische Spelen van Milaan voor vier gouden medailles te kunnen gaan, maar tijdens het OKT ging het mis. Met name het missen van de 1500 meter deed veel pijn. En volgens twee olympische kampioenen is die teleurstelling nog niet helemaal verwerkt.

Beune is al tijden dé te kloppen vrouw op de 1500 meter schaatsen, maar ze slaagde er op die afstand net niet in zich te plaatsen voor de Spelen. Een mokerslag, die ook in Milaan nog nagalmde. Het goud op de schaatsmijl ging uiteindelijk naar Antoinette Rijpma-de Jong, voor Ragne Wiklund en Valérie Maltais.

Voor Beune bleef het in de olympische schaatshal bij olympisch zilver. Alleen op de ploegenachtervolging slaagde zij er, met onder anderen Rijpma-de Jong, in om op het podium te eindigen. Tijdens een recent interview met oud-tennisster Lexie Stevens sprak ze over de grootste teleurstelling uit haar loopbaan.

'Het zit nog wel hoog'

"Beune zal het waarschijnlijk wel een plekje hebben gegeven en ook hier en daar wel hebben verwerkt", zegt tweevoudig olympisch kampioene hockey Ellen Hoog over het olympische drama. "Maar het zit natuurlijk nog wel hoog, ook als het er weer over gaat. Je ziet het gewoon aan haar. Ik hoop dat het voor haar echt verleden tijd is en dat zij gewoon weer verder kan kijken.”

"Zou ze dat echt pas los kunnen laten als ze zich over vier jaar wel plaatst voor de 1500 meter en dan een medaille haalt?", reageert Hoogs voormalig ploeggenote Naomi van As. "Of telt alleen maar goud?”

“Het zal daarvoor al wel slijten waarschijnlijk", aldus Hoog, kijkend naar de Spelen van 2030 in de Franse Alpen. "Maar ik denk dat het altijd wel blijft. Het zal altijd wel een beetje een onrust dingetje in haar hoofd zijn, waarschijnlijk. Dat ze die medaille gewoon nog niet heeft.”

Het OKT voor de volgende Spelen

"Hoe zal dan die spanning zijn als ze zich weer moet kwalificeren?", probeert Van As zich in te leven in de druk die dat met zich mee zal brengen voor Beune. "Je weet, er is natuurlijk veel over gesproken over het OKT.” Hoog: “Ik denk dat er hier en daar wel een verandering gaat komen. Maar inderdaad, die druk die er dan weer komt... Die zal ze altijd voelen, denk ik.”

Sven Kramer

"Sven heeft dit toch ook gehad na die tien kilometer met die wissel", doelt Hoog op Sven Kramer, de partner van Van As, die na een verkeerde wissel op de Spelen van 2010 naast een zekere gouden medaille op langste individuele afstand greep. "Dan is het de Spelen erna natuurlijk gewoon zó'n ding, zoveel spanning. En die Spelen daarna ook weer.”

Dat bevestigt Van As en uiteindelijk won Kramer nooit goud op de tien kilometer. Hoog: “Bij de vijf kilometer zat er natuurlijk veel minder spanning op, want die had hij al. Het speelt altijd in je hoofd.” Van As: "Ja vreselijk. Nou ja, goed, we gaan het zien.”

Luister de podcast

Speciaal voor Sportnieuws.nl nemen voormalig tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As elke maandag de sportweek door. Dit keer bespreken ze onder meer het openhartige interview van Joy Beune, de chaos in de Giro d'Italia én de onrust rond toptennisster Aryna Sabalenka. Luister de podcast in je favoriete podcastapp of hieronder.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover