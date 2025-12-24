Suzanne Schulting maakte vorig jaar definitief de overstap van het shorttracken naar de langebaan, maar echt vlotten wil dat nog niet. De topschaatsster beleeft een moeizaam seizoen en dus wordt het een flinke uitdaging om komende week bij het OKT een ticket voor de Winterspelen in de wacht te slepen. Voormalig rijdster Jorien ter Mors maakte ooit dezelfde overstap en ziet Schulting worstelen.

Schulting was bij de vorige Spelen met twee gouden, een zilveren en een bronzen plak nog de koningin van het shorttracken, maar in Milaan hoopt ze deze keer als langebaanschaatsster actief te zijn. De voortekenen zijn echter slecht, want de rijdster van Team Essent zet al het hele seizoen geen al te beste resultaten neer. Bij het OKT zal ze dus iets moeten vinden om zich toch voor de Spelen te plaatsen.

Ter Mors weet hoe het is om over te stappen, want zij deed ooit hetzelfde. Ze hoorde jarenlang bij de beste shorttracksters ter wereld, maar boekte de grootste olympische successen toen ze overstapte naar de langebaan. Ze werd daar in 2014 olympisch kampioene op de 1500 meter en de ploegenachtervolging en voegde daar vier jaar later nog goud op de 1000 meter aan toe. In 2018 pakte ze samen met Schulting wel nog een bronzen plak op de relay van het shorttrack.

'Dat moeten we niet vergeten'

Waar Ter Mors dus twee keer als langebaanrijdster naar de Spelen ging, is het de grote vraag of Schulting dat gaat lukken. "Ik denk dat we niets van haar mogen verwachten", vertelt Ter Mors voorafgaand aan het OKT tegen De Telegraaf. Dat is volgens de drievoudig olympisch kampioene ook direct een voordeel: "Alles wat ze meepakt, is een mooie bonus."

Ter Mors weet hoe moeilijk de situatie is waar Schulting zich in bevindt: "We moeten ook niet vergeten hoe ingewikkeld de omschakeling van shorttrack naar de langebaan is. Ik heb daar zelf ook moeite mee gehad, maar hoop heel erg dat Suzanne nog aan de juiste touwtjes kan trekken."

Ontsnappingsroute Schulting

Mocht Schulting bij het OKT buiten de boot vallen dan lijkt er altijd nog een ontsnappingsroute naar Milaan te zijn: het shorttrack. Toch ziet Ter Mors dat als een risico voor de saamhorigheid van het Nederlandse team, die de laatste tijd erg hecht is geworden: "Ik zou haar daar niet zomaar voor aanwijzen. Suzanne heeft een enorme staat van dienst in deze discipline, maar ik vind dat je de Nederlandse shorttrackploeg tekortdoet om haar zomaar in te schuiven."

Ander geluid over Schulting

Ex-topschaatsster Marianne Timmer liet zich deze week in de podcast Sportnieuws.nl Dromen van Goud ook al uit over de kansen van Schulting. In de speciale voorbeschouwing op het OKT liet zij een totaal ander geluid horen: "Zij zou daar wel de grootste verrassing kunnen worden." Beluister de volledige aflvering hieronder.

