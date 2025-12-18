Het zijn spannende tijden voor alle schaatssters, en dus ook voor Suzanne Schulting. De specialiste op de korte afstanden moet schitteren op het OKT aan het eind van het kalenderjaar om zich te plaatsen voor de Olympische Winterspelen in Milaan. Haar seizoen is vooralsnog een teleurstelling, maar toch hoopt ze op een mirakel.

Dat heeft de vrouw die al zoveel successen behaalde op de Spelen, als shorttrackster, ook wel nodig. Het is vooralsnog niet haar seizoen. Ze kwalificeerde zich niet voor de World Cup en toen ze bij absentie van anderen toch mocht meedoen, ging het in Hamar helemaal mis. Ze kwam hard en pijnlijk ten val op de 500 meter én reed een mislukte race op de 1000 meter.

Enorme prijzenkast

Een Schulting die niet meedoet om de prijzen, dat voelt toch wat vreemd. Ze won als shorttrackster immers al drie keer goud en pakte ook al zilver (eenmaal) en brons (tweemaal). Tel daar tien wereldtitels en zeventien keer goud op een EK bij op en je hebt een enorme prijzenkast. Maar op de langebaan lukt het vooralsnog niet.

Toch gaat Schulting er van 26 tot en met 30 december alles aan doen om een ticket voor de Spelen te bemachtigen. "Ik wil zelf ook heel graag", stelt ze in het Algemeen Dagblad. "Ja, het is frustrerend dat het vorig jaar heel goed ging en ik nu achter de feiten aanloop."

Geen plek voor negativiteit

Toch blijft ze optimistisch. "Moet ik dan heel negatief gaan doen? Ik heb geen zin om elke dag wakker te worden en mezelf heel zielig te vinden. Daar word ik niet gelukkiger van en ook geen betere schaatser. Waarom zou ik mezelf dat in godsnaam aandoen?"

Slechte resultaten of niet: Schulting kan haar seizoen redden als ze over ruim een week schittert op het OKT. En ze heeft er vertrouwen in dat het kan. "Het doen op het juiste moment, daar heb ik geen problemen mee. Ik heb niks te verliezen. Misschien verras ik iedereen wel."

De topschaatsster stond ook Sportnieuws.nl te woord. Ook daar maakte ze een strijdvaardige indruk, ondanks de tegenvallende resultaten. "Ik moet zeggen: het is niet dat ik superveel vertrouwen heb kunnen tanken in de afgelopen wedstrijden, maar het heeft niet veel zin om daar lang over na te denken."

Vertrouwen bij Marianne Timmer

Daarnaast heeft ze het vertrouwen van Marianne Timmer. De drievoudig olympisch kampioene gelooft in de kwaliteiten van Schulting, zo vertelde ze in de Sportnieuws.nl-podcast Dromen van Goud. "In haar hoofd is ze een topper. Ik zal haar zeker niet uitvlakken."

