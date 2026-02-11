De 1000 meter voor mannen op de Olympische Winterspelen wordt woensdag gereden en voorafgaand aan die race staat het olympisch record nog altijd op naam van Gerard van Velde. De voormalig topschaatser kroonde zich in 2002 tot olympisch kampioen en ontving daarna een heleboel felicitaties. Eén daarvan was van een beroemde politicus, maar die zag Van Velde tot zijn grote spijt pas te laat.

Van Velde hoorde in de jaren '90 tot de beste schaatsers ter wereld, maar vanaf het moment dat de klapschaats ten tonele kwam, viel hij heel ver terug. Waar anderen er veel beter door gingen rijden, had de schaatser grote problemen met de nieuwe uitvinding.

Hij wilde zelfs stoppen, maar toen vroeg Rintje Ritsma hem als trainingsmaatje. Van Velde keerde terug aan de top en zette de kroon op zijn carrière door in februari 2002 olympisch goud te pakken op de 1000 meter in een wereldrecord. Die tijd stond voorafgaand aan de 1000 meter van woensdag in Milaan nog altijd in de boeken als olympisch record.

Brief van Pim Fortuyn

Zijn gouden plak leidde tot een heleboel felicitaties aan zijn adres en aangezien Van Velde zoveel brieven ontving, duurde het een tijdje voordat hij ze allemaal kon lezen. Eén van de afzenders was niemand minder dan politicus Pim Fortuyn, die op dat moment zijn populariteit enorm zag groeien.

Toen Van Velde het bericht las, was het echter al te laat. "Dat bericht kreeg ik een dag na mijn olympische race, maar ik las het pas ergens in mei. Toen was hij net een paar weken vermoord", vertelt de olympisch schaatskampioen in gesprek met de NOS. Fortuyn werd op 6 mei 2002 doodgeschoten na een interview bij radiozender 3FM.

'Ik was helemaal uit het veld geslagen'

Van Velde weet 24 jaar nog altijd erg goed wat de vermoorde politicus in de brief schreef: "Er stond in dat hij mij wilde feliciteren en dat hij een lastige tijd had gehad. Hij zei: maar hoe jij je hebt laten zien, dat heeft mij brandstof gegeven om door te gaan en hij wenste me heel veel geluk." Fortuyn meldde ook aan de olympisch kampioen dat hij aan hem zou denken als minister van Sport als hij gekozen zou worden tot minister-president.

De brief van de politicus maakte diepe indruk op Van Velde: "Ik was helemaal uit het veld geslagen. Je schrikt ervan, maar aan de andere kant vond ik het ook mooi dat hij gereageerd had."

Als coach in Milaan

Van Velde is zelf 24 jaar na zijn gouden medaille weer van de partij op de Spelen, maar deze keer als coach. Op de 1000 meter heeft hij met Jenning de Boo en Kjeld Nuis twee troeven. Eerder deze Spelen pakte zijn pupil Femke Kok op dezelfde afstand bij de vrouwen al het zilver.