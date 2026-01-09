Schaatsicoon Marianne Timmer heeft met verbazing gekeken naar Jordan Stolz. Het Amerikaanse fenomeen kwam tijdens het Amerikaanse kwalificatietoernooi voor de Olympische Winterspelen ten val op de 1000 meter, maar pakte alsnog een derde plek. "Alleen dat is al fantastisch."

'Ongekend hoe Jordan Stolz na een val zich alsnog staande weet te houden', klinkt de stelling in de podcast Sportnieuws.nl Dromen van Goud. Daar is Timmer het mee eens. "Ik denk dat hij dat als een uitdaging zag", zegt ze. "Hij kwam met zijn punt in het ijs en echt met die knieën gleed hij door. Hij stond op en sprintte gewoon weer verder."

'Heel knap'

"Heel knap", zegt de drievoudig olympisch kampioene over het feit dat Stolz na zijn valpartij gewoon opstond en doorging. "Alleen dat is al fanastisch en dat zo nog zo'n tijd gaat rijden." De Amerikaan kwam ondanks zijn val namelijk tot een tijd van 1.07,96 en daarmee eindigde hij op de derde plek. Hij had al een beschermde status voor de Spelen en dus had zijn resultaat geen invloed op de tickets.

"Die man is gewoon in bloedvorm", vervolgt Timmer. Toch liet Stolz ook een teken van vermoeidheid zien. Op de 1500 meter ging hij wel van start, maar hij reed de rit niet uit. "Is dat dan misschien een klein sprankje hoop voor de Nederlandse schaatsers?", vraagt presentator Aron Kleeven zich af.

'Zware aantijging'

Maar zo ver wil Timmer niet gaan. "Het is wel een beetje zware aantijging hier van Aron", grapt ze. "Jordan Stolz is een dagje moe." "Ik probeer iets positiefs eruit halen voor onze Nederlandse schaatsers", zegt de presentator optimistisch.

Toch denkt de ex-topschaatsster dat Stolz gewoon op volle kracht aan de start verschijnt tijdens de Spelen. "Als ik kijk naar die duizend, dan denk ik: nou met moeheid en met val nog steeds zulke tijden rijden... Die jongen staat gewoon startklaar daaro in Milaan en die heeft er zin in. Ik zou niet onderschatten."

Krasje

In ieder voorbereiding gaat wel iets mis, zo heeft de Nederlandse OKT-sensatie Stijn van de Bunt nu last van een griepje. Dat zal ook voor Stolz gelden "Iedereen krijgt een paar krassen. En hoe ongeschonden kom je daar uit? Maar een beetje moe...", daar maakt Timmer zich geen zorgen om. "Ik denk wel dat hij vroeg naar bed gaat."

