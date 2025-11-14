Het internationale schaatscircus begint dit weekend met de eerste World Cup in Salt Lake City. Die wedstrijden zijn volgens schaatsicoon Marianne Timmer in een olympisch jaar een 'formaliteit' voor de Nederlandse rijders, maar toch zijn de wedstrijden zeker wel belangrijk. Dat vertelt de drievoudig olympisch kampioene in de podcast Sportnieuws.nl Dromen van Goud.

Een olympisch schaatsseizoen is heel anders dan een regulier jaar. Dat benadrukt ook oud-topschaatsster Timmer in de podcast Sportnieuws.nl Dromen van Goud. "Alles staat in het teken van de Olympische Spelen. Je ziet al die onderlinge oorlogsvoering, zoals bij Jordan Stolz en Kjeld Nuis. Onderling gebeurt er nog veel meer met andere schaatsers wat wij niet zien."

'Dat wordt het eerste slagveld'

Timmer weet als geen ander hoe beladen een olympisch seizoen is. Zelf was ze driemaal actief op het allerhoogste podium. Ze vertelt dat vooral het OKT (olympisch kwalificatie toernooi) enorm leeft onder de rijders. "Over die plaatsingswedstrijden wordt nu al gesproken. Dat wordt het eerste slagveld van het seizoen."

'Ik kijk er nu al elke week naar uit'

De drievoudig olympisch kampioene benadrukt hoeveel stress het OKT met zich meebrengt. "Het is heel spannend. Als sporter wil je nu niet verkouden worden." Ondanks dat ze de World Cups in een olympisch jaar een 'formaliteit' noemt, vindt Timmer de krachtmetingen wel belangrijk. "Je wil die World Cups zo goed mogelijk benutten om in die wedstrijden te groeien. Want je groeit langzamerhand toe naar zo'n groot evenement. Alles is getimed op het OKT en de Spelen", aldus Timmer.

Ze kan daarom ook niet wachten tot de spannende wedstrijden écht van start gaan. "Nu lijkt het nog ver weg, maar het komt steeds dichterbij. De intense onderlinge strijd wordt alleen maar groter en groter. Ik kijk er nu al elke week naar uit om dat proces te volgen."

'Wij hoeven ons geen zorgen te maken'

De eerste World Cup wordt dit weekend gereden op de snelle ijsbaan van Salt Lake City. De eerste vier wedstrijden in de wereldbeker zijn belangrijk voor Nederland, want op basis daarvan wordt bepaald hoeveel startbewijzen Nederland krijgt voor de Olympische Spelen van Milaan.

Timmer heeft geen twijfel dat de Nederlandse schaatsers 'gewoon' het maximaal aantal plekken veilig stellen. "Het niveau is bij ons zo hoog. Het is leuk om een balletje op te gooien om drama te maken, maar wij hoeven ons geen zorgen te maken." Het OKT wordt gereden van 26 tot en met 30 december in Thialf.

Beluister Sportnieuws.nl Dromen van Goud

Beluister hieronder de nieuwe aflevering van Sportnieuws.nl Dromen van Goud met Marianne Timmer. In de nieuwste aflevering wordt onder meer de psychologische strijd tussen Kjeld Nuis en Jordan Stolz, de nieuwe techniek van Femke Kok en de opmerkelijke beslissingen van Jillert Anema besproken.

Volg schaatsen bij Sportnieuws.nl

Blijf via onze speciale schaatspagina altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Check ook regelmatig in bij Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waar drievoudig olympisch kampioene Marianne Timmer in gesprek gaat met de hoofdrolspelers en wekelijks haar mening geeft over de Nederlandse en internationale prestaties.

Verder schuiven in onze videopodcast Sportnieuws.nl Schaats Inside regelmatig prominente gasten aan. Met onze schaatskalender weet je daarnaast altijd wanneer welke belangrijke wedstrijd is. Wil je niets missen uit de schaatswereld, download dan ook snel onze Sportnieuws.nl App via Google Play of App Store.