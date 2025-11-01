Vijfvoudig olympisch schaatskampioene Claudia Pechstein (53) stopte pas na haar vijftigste met haar actieve loopbaan. Ze wist het dus behoorlijk te rekken, maar net niet lang genoeg om wedstrijden te schaatsen tegen haar nichtje. Nele Pechstein (14) timmert nu flink aan de weg.

Pechstein zei na haar afscheid van de sport dat ze nu de nieuwe generaties wil begeleiden. "Je moet uiteraard ook een beetje talent hebben om op een topniveau te presteren. Ik wil jonge kinderen stimuleren om dat ook te bereiken. Nele zal net als ik een olympisch kampioene worden", beloofde ze toen tegenover Reuters.

Nele Pechstein klokt de snelste tijd

De eerste stapjes zijn inmiddels gezet door de kleine Pechstein. Dit weekend doet ze mee aan de Überprüfungswettkampf in Berlijn. Op de 100 meter was het direct raak: Nele Pechstein was de snelste in 11,49 seconden. Haar tante was overigens vooral bekwaam op de langere afstanden, al werd ze ook eens wereldkampioene op de 1500 meter.

De 500 meter ging ook behoorlijk, want Nele Pechstein zette de tweede tijd op de klokken. Op de 3000 meter werd ze achtste. Overigens liepen bij deze wedstrijden alle leeftijdscategorieën door elkaar heen. Het is een trainingswedstrijd en geen serieuze competitie. Op de 3000 meter deed, geloof het of niet, zelfs een vrouw mee van 77: Gertraud Budde.

Politie

Claudia Pechstein werkt inmiddels bij de politie. Vanaf 2017 boekte ze internationaal geen grootse prestaties meer. Wel won ze een wedstrijd bij de World Cup, als oudste schaatser (man of vrouw) ooit.

Op de Olympische Spelen van Beijing werd ze op haar 49e negende op de massastart en in 2023 pakte ze zelfs nog een nationale titel op hetzelfde onderdeel. In 2021 ging Pechstein ook de politiek in en stelde ze zich verkiesbaar voor de Duitse partij CDU.

Nieuws, reacties en analyses over schaatsen op Sportnieuws.nl

