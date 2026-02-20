Femke Kok rijdt donderdag haar derde race op de Olympische Winterspelen in Milaan: de 1500 meter. De topschaatsster heeft al goud en zilver op zak, maar belde voor de 1500 toch nog even met schaatsicoon Ireen Wüst voor advies, zo onthult de ex-topschaatsster.

Het is inmiddels algemeen bekend dat Wüst en Kok een erg goede band hebben. De olympische kampioene op de 500 meter vertelde al dat het Nederlandse schaatsicoon haar 'op sleeptouw neemt' en van alles leert over hoe de Olympische Spelen in zijn werking gaan. Wüst en Kok hebben veel contact, zo ook tijdens de spelen. Vlak voordat Kok van start ging op de 1500 meter, vertelt haar 'mentor' dat ze donderdagavond nog een Facetime-gesprek met elkaar hebben gehad.

"Wat geef je iemand voor advies die al goud en zilver op zak heeft", vraagt Wüst zich openlijk af als er wordt gevraagd naar haar gesprek met Kok. Uiteindelijk deelt ze toch wat haar advies voor de topschaatsster was. Wüst adviseerde Kok om haar rit te rijden als de 1000 meter, met de handen op de rug en laag zittend. "En dat tot aan de finish", was het afsluitende advies van Wüst.

Concurrentie

De succesvolle Nederlandse schaatsster Kok start in de eerste rit van de 1500 meter in haar eentje. Dat komt omdat ze internationaal nog nooit een 1500 meter reed op topniveau. Kok plaatste zich op het olympisch kwalificatietoernooi met een toptijd voor deze afstand, maar tijdens de World Cups focuste ze zich op de 500 meter en de 1000 meter.

De concurrentie voor Kok is moordend op de 1500 meter. Vanuit Nederland staan alleen al Antoinette Rijpma-De Jong en Marijke Groenewoud aan de start, maar ook internationale toppers Francesca Lollobrigida, Ragne Wiglund en Miho Takagi staan aan de start van het spannendste nummer op de ijsbaan.