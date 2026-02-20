Femke Kok jaagt vrijdagmiddag op haar derde medaille tijdens de Winterspelen. De topschaatsster won al goud op de 500 meter en zilver op de 1000 meter, maar is volgens velen ook kansrijk op de 1500 meter. Al haar concurrenten komen pas laat of zelfs helemaal aan het eind van het rittenschema de baan op, maar Kok moet al in rit 1 starten en heeft geen tegenstander. Waarom moet zij al zo vroeg schaatsen?

Om 16.30 uur begint de 1500 meter bij de vrouwen in Milaan en Nederland zit dan meteen op het puntje van de stoel. Femke Kok trapt de afstand af. Waar er in de eerste ritten normaal gesproken schaatsers rijden die niet bepaald kansrijk zijn voor de medailles, is dat nu wel anders. Kok plaatste zich op het OKT voor de 1500 meter met een ijzersterke tijd en klopte daar onder meer de nu ontbrekende Joy Beune. In Thialf reed ze in oktober een baanrecord op die afstand tijdens een trainingswedstrijd.

Kok beheerst de afstand dus goed, won al goud en zilver op de Spelen en is dus in topvorm. Toch werd donderdag na de ritindeling duidelijk dat ze als allereerste moet starten, terwijl bijvoorbeeld Ragne Wiklund, Miho Takagi, Francesca Lollobrigida en Antoinette Rijpma-de Jong pas ver na de dweil het ijs op mogen. Dat Kok als een van de favorieten al in rit 1 aan de bak kan is opvallend, maar heeft een logische reden.

Internationaal debuut Femke Kok

Er wordt voor de loting namelijk gekeken naar de prestaties op de World Cups van eerder dit seizoen. Daar kwam Femke Kok op de 1500 meter helemaal niet in actie. Sterker nog: op de Spelen rijdt ze haar eerste internationale wedstrijd op deze afstand. Daardoor heeft ze geen punten en moet ze dus heel vroeg starten. Toppers als Takagi en Antoinette Rijpma-de Jong reden wel al aansprekende resultaten tijdens wereldbekerwedstrijden en rijden dus laat in de wedstrijd. Marijke Groenewoud boekte ook weinig topklasseringen en komt in rit zeven al in actie.

Oneven aantal op Winterspelen

Dat Kok in haar eentje rijdt heeft ook een verklaarbare reden: er doet namelijk een oneven aantal deelnemers mee en dus rijdt er in rit 1 iemand in haar eentje. Dat is in dit geval de medaillekandidaat Kok. De vraag is hoeveel last ze daar daadwerkelijk van heeft, want Kok heeft door haar sterke 500 en 1000 meter doorgaans een snelle start en had waarschijnlijk al meteen haar opponente op grote achterstand gereden.

In Sportnieuws.nl Dromen van Goud merkte drievoudig olympisch kampioene Marianne Timmer op dat het voor Kok allemaal niet zoveel uitmaakt of ze nu wel of niet een tegenstander in de baan naast haar heeft. "Natuurlijk is het lekker om met of tegen iemand te schaatsen, maar ze kan nu puur focussen op de techniek. Beide armen op de rug en gaan met die banaan. Dit is waar je het mee moet doen, en dan kun je er allerlei theorieën op loslaten maar dat verandert niks."