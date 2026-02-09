Femke Kok pakte maandag zilver achter Jutta Leerdam op de 1000 meter op de Olympische Spelen in Milaan. Na afloop sprak ze over haar 'gemixte gevoelens' en de sfeer in de schaatshal. "Mensen schreeuwden zo luid."

Kok zette zelf een geweldige tijd van 1:12.59 neer. Maar Leerdam was nog iets sneller met haar tijd van 1:12.31. Na afloop wordt de schaatsster van Team Reggeborgh gevraagd naar haar gevoelens. "Gemixt", zegt ze. "Maar ik ben ook extra gemotiveerd voor de volgende afstanden." Kok rijdt nog de 500 en 1500 meter op de Spelen.

"Aan de ene kant denk ik: ik reed mijn beste race ooit bijna, op de 1000 meter", verklaart ze haar emoties. "Dus ik kan eigenlijk niet ontevreden zijn. Maar aan de andere kant had ik graag willen winnen. Dus dan baal je toch."

Ze keek gespannen toe tijdens de rit van Leerdam. "Toen ze de laatste ronde in ging, toen dacht ik: shit. Maar toen liep het toch nog wel terug. Er stond eerst 4 tienden en uiteindelijk was het 2 tienden ofzo." Na afloop volgde op het ijs ook nog een innige knuffel tussen de twee Nederlandse topschaatssters.

Kippenvel

Kok erkent dat Leerdam wel echt voor spektakel heeft gezorgd op de 1000 meter. De 27-jarige superster trok wereldwijd veel aandacht en dat was te merken in de schaatshal in Milaan. "Het was echt geweldig dat al die mensen op de tribune zaten. Ik stapte het ijs op en ik kreeg kippenvel. Super mooi", vertelt Kok.

"Mensen schreeuwden zo luid. Al die buitenlanders die aan het inrijden waren dachten: wat gebeurt hier", lacht ze. "Het heeft me echt geholpen. Het publiek heeft me wel echt gedragen."