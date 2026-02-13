Ze was dinsdag dichtbij. Heel erg dichtbij. Slechts achttien honderdste verschil zorgden ervoor dat Femke Kok geen goud maar zilver pakte op de 1000 meter. Inmiddels is alle focus van de Nederlandse op de 500 meter gericht. En daar volstaat niets anders dan goud.

Zondagmiddag is het dan eindelijk zover voor Femke Kok. Dan staat de 500 meter bij de vrouwen op het programma in Milaan. De 25-jarige Nederlandse is al het hele seizoen de topper op die afstand. De ene na de andere tegenstander werd tijdens de wereldbeker aan banden gelegd door de Friezin, waardoor ze als topfavoriet begint aan de kortste afstand.

'Heel dichtbij'

"Ik wilde na de 1000 meter het liefst meteen door naar de 500 meter, dus ik ben blij en opgelucht dat het bijna zondag is", aldus Kok in gesprek met De Telegraaf. "Pfoe, ik was er echt heel erg dichtbij."

Topfavoriet

Dat ze al het hele seizoen de beste is op de 500 meter, en de afgelopen drie jaar al wereldkampioen op die afstand, brengt de nodige doelen met zich mee. Daarin is Kok vooral voor zichzelf erg streng. " Alles minder dan goud zal daarom ook als een teleurstelling voelen", aldus een eerlijke Friezin.

Wel houdt de winnaar van olympisch zilver een slag om de arm voor zichzelf. " Op een 500 meter moet alles kloppen en ik ben ook maar een mens. Mijn wereld moet niet vergaan als het niet lukt", zo tempert Kok zelf de verwachtingen. Een foutje is snel gemaakt en is op zo'n korte afstand vrijwel altijd desastreus. Alles moet dus kloppen voor Kok.

Ook de sterkte van de tegenstanders is iets wat Kok in haar achterhoofd houd. "Iedereen staat hier op scherp, iedereen is hier supergoed. Ik kan me weinig fouten permitteren", zo merkt de Friezin zelf op. De hoge topsnelheid die ze behaalde tijdens de 1000 meter bezorgt in ieder geval genoeg vertrouwen.

Support

Aan de support zal het zondag in Milaan in ieder geval niet liggen. Vrijwel haar hele familie, waaronder ouders en grootouders, zijn aanwezig. Daarnaast is ook hondje Puck als meest trouwe supporter aanwezig. Dat helpt met de spanning en druk in het olympisch dorp. " ,Ik wil het gewoon gezellig hebben, gewoon een beetje normaal doen. Dat werkt voor mij het beste”, zo besluit Kok.

1000 meter

Het had weinig gescheeld of Kok had al een gouden medaille in de tas. Ze reed bloedsnel op de 1000 meter en schaatste zelfs een olympisch record. Daarna was het echter Jutta Leerdam die daar nipt onderdoor ging. Daardoor mocht niet Kok maar Leerdam namens Nederland het Wilhelmus zingen. Zondag staan beide atletes weer aan de start.