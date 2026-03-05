De Olympische Spelen in Milaan liepen uit op een totale deceptie voor schaatser Timothy Loubineaud. De Fransman kwam op vier onderdelen in actie, en hoopte een medaille te pakken, maar zag zijn dromen in duigen vallen. Twee weken na afloop vertelt hij over de hevige emoties die hij de afgelopen tijd voelde.

Timothy Loubineaud was in de aanloop naar de Winterspelen behoorlijk in vorm. In november scherpte de Fransman zelfs het wereldrecord op de vijf kilometer aan. Lang kon hij daar overigens niet van genieten, want begin 2026 verbrak de Noor Sander Eitrem die al weer. Maar toch zorgde het voor veel vertrouwen bij de atleet in aanloop naar de Spelen.

Olympische Spelen

Loubineaud deed in Italië aan liefst vier onderdelen mee. Als specialist in de langste afstanden was hij van de partij bij zowel de vijf als tien kilometer. Verder nam hij ook deel aan de mass start en de team pursuit. Dat liep echter volledig in de soep.

Zijn hoop op eremetaal lag vooral bij de vijf en tien kilometer, en hij kwam ook zeer dichtbij. Op de vijf kilometer werd hij vijfde, en op de tien kilometer zelfs vierde. Maar een medaille bleef uit, daar hij ook in de achtervolging en de massastart geen hoge ogen wist te gooien.

Zware dobber

En dat was een behoorlijk zware dobber om te slikken voor de atletische Fransman. Twee weken na afloop van de Spelen komt hij met een indrukwekkend en emotioneel verhaal over hoe diep Loubineaud in de put zat de afgelopen tijd. "Deze Olympische Spelen hebben mijn wereld op zijn kop gezet", begint hij zijn post.

"Ik denk dat ik nog nooit zoveel in zo'n korte tijd heb gevoeld. Druk. Hoop. Angst. Woede. Trots. En uiteindelijk... immense teleurstelling", aldus Loubineaud. "Tuurlijk, de resultaten zijn bemoedigend en objectief gezien zijn ze positief. Maar diep van binnen weet ik waarom ik gekomen ben en dat is niet gelukt."

'Onzichtbare offers'

"Ik heb me jarenlang voorbereid op deze momenten. Ochtenden waarop mijn lichaam niet meewerkte. Avonden waarop mijn geest uitgeput was. Onzichtbare offers. Pijn die ik in stilte heb verzwolgen. Dat alles om klaar te zijn voor dit precieze moment", al dus een behoorlijk diepzittende schaatser. "Als dingen niet gaan zoals je gedroomd had, doet het behoorlijk pijn."

Toch wil Loubineaud de hevige emoties gebruiken om zich nogmaals op te laden voor een volledige olympische cyclus. "Te midden van deze teleurstelling is er iets dat weigert te sterven", blijkt hij toch optimistisch. "De komende vier jaar zullen niet comfortabel zijn. Ze zullen zwaar zijn. Intens. Geen excuses." De verwachting is dus dat de schaatser uit Arcachon er gewoon bij is in 2030 als de Winterspelen in Frankrijk zijn.

Reactie De Boo en Schouten

"Maar ik ben er klaar voor om alles te doorstaan, zodat ik dat gevoel van onvolledigheid nooit meer hoef te ervaren. Ik geef niet op en laat niet los. De volgende keer kom ik niet om te leren. Dan kom ik om te nemen", zo besluit de Fransman. Hij krijgt in de reacties veel steun van onder andere Jenning de Boo en Irene Schouten die met een hartje reageren.

WK allround

Het seizoen zit er voor Loubineaud nog niet op. Dit weekend neemt hij in Heerenveen deel aan de WK allround. Daar moet hij zo veel mogelijk tijd winnen op de vijf en tien kilometer, aangezien hij geen echte topper is op de kortere afstanden.