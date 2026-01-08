Over Tim Prins is de laatste weken heel veel gezegd en geschreven. De topschaatser leek naar de Olympische Spelen te gaan, maar werd het slachtoffer van een aanwijsplek van Marcel Bosker. Dat zorgde bij hem voor woede, teleurstelling en boosheid. Ook ontketende het een rel in schaatsland. Dit weekend komt Prins weer in actie, hij liet op de belangrijke EK afstanden van zich horen.

Prins schaatst dit weekend meerdere wedstrijden op de EK afstanden, waar hij een van de meest in het oog springende Nederlandse namen is. De meeste topschaatsers laten het toernooi namelijk links liggen omdat ze zich willen voorbereiden op de Olympische Spelen. Door het besluit van de selectiecommissie van de KNSB liep Prins de Spelen mis. Het zorgde voor een hoop discussie en zelfs doodbedreigingen richting collega Kjeld Nuis en bondscoach Rintje Ritsma.

Geen contact met bondscoach

Met laatstgenoemde heeft Prins sinds de veelbesproken beslissing waar Ritsma bij betrokken was geen contact meer, zo blijkt in gesprek met de NOS. Wil Prins dat? "Wat mij betreft niet hoor", reageert hij kortaf. "Hij heeft zijn taak gedaan door zijn sterkste opstelling op te willen stellen. Dat begrijp ik ook wel goed, alleen ja..."

Race onder leiding van Ritsma

In Polen rijdt Prins de 500, 1000 en 1500 meter en doet hij ook nog mee aan de teamsprint, onder leiding van bondscoach Ritsma. En dat alles na die enorme teleurstelling die hij moest incasseren. Hoe gaat dat in zijn werk als de twee geen contact hebben? Prins: "Weet ik niet."

De schaatster van Team Reggeborgh heeft zich in aanloop naar de EK herpakt, maar dat ging niet van de een op andere dag. "M'n slaapritme was een beetje weg en met voeding... Ik heb alles een beetje losgelaten." Maar omdat hij daar ook niet echt gelukkig van werd, ging de blik meteen weer op de Europese kampioenschappen.

Daar heeft hij dus vier keer kans op een Europese titel. En daar wil Prins ook alles aan doen, zeker na de olympische teleurstelling die hij moest slikken. "Het zou voor mij toch het smetje een beetje wegpoesten."

EK afstanden

De EK afstanden vinden plaats van 9 tot en met 11 januari in het Poolse Tomaszów Mazowiecki. Vrijdag rijdt hij de 1000 meter, op zaterdag de teamsprint en op zondag zowel de 1500 meter als de 500 meter. Zoals gezegd doen er voor Nederland vrij weinig grote namen mee. Anna Boersma is de enige schaatsster die zowel op de EK afstanden als de Olympische Spelen in actie komt namens Nederland.

Blijf via onze speciale schaatspagina altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Check in bij Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waar olympisch kampioene Marianne Timmer wekelijks haar mening geeft over de prestaties. Met onze schaatskalender weet je daarnaast altijd wanneer welke belangrijke wedstrijd is. Wil je helemaal niets missen uit de schaatswereld, download onze Sportnieuws.nl App.