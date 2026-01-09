Ook op de EK afstanden in het Poolse Tomaszów Mazowiecki is het afgelopen olympisch kwalificatietoernooi (OKT) onderwerp van gesprek. Tim Prins werd slachtoffer van de keuze van bondscoach Rintje Ritsma om Marcel Bosker te selecteren voor de ploegenachtervolging. Wel is Ritsma in Polen om Prins te coachen bij de teamsprint. Maar van een gesprek kwam het (nog) niet. Tot ongeloof bij schaatsiconen Mark Tuitert en Erben Wennemars.

Prins werd op het OKT derde op de 1500 meter. Dat zorgde ervoor dat hij net aan de goede kant van de matrix stond. Bondscoach Ritsma deelde echter een aanwijsplek uit aan Bosker, om hem mee te nemen voor de ploegenachtervolging. Dat ging ten koste van de rijder van Team Reggeborgh, die teleurgesteld achter bleef.

Geen gesprek tussen Prins en Ritsma

Prins moest zich bij elkaar rapen om naar Polen af te reizen. Daar staan de onthoofde EK afstanden op het programma. Prins is kanshebber op de 1000 en 1500 meter. Dat komt vooral omdat de gevestigde namen ontbreken. Zo zijn de Nederlandse olympiërs niet van de partij. Prins doet ook mee aan de teamsprint, waar Ritsma de bondscoach is.

Sinds het besluit was er geen contact tussen de twee. "Hij heeft zijn taak gedaan door zijn sterkste opstelling op te willen stellen. Dat begrijp ik ook wel goed, alleen ja...", sprak Prins daags voor de EK bij de NOS. "Wat hij zegt klopt rationeel allemaal, en dat is heel netjes. Maar zijn lichaam zegt iets anders", zag Tuitert nadat het interview voorbij kwam. "Dit doet gewoon pijn, dit doet zeer."

Verbazing om bondscoach Rintje Ritsma

"Hij heeft de meest verschrikkelijke week uit zijn carrière gehad", haakte Wennemars in over de 22-jarige rijder. "Dan moet Rintje toch even naar hem toe. Even een bakje koffie doen, arm om hem heenslaan", stelde presentator Jeroen Stomphorst voor. Daar waren beide oud-schaatsers het mee eens.

