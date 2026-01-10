Nog geen dag na haar valpartij op de EK afstanden keek Isabel Grevelt terug op een veel langere periode dan dat ene moment op het ijs. De Nederlandse topschaatsster maakte de balans op na het olympisch kwalificatietoernooi (OKT), waarin haar ontwikkeling, kleine doorbraken en teleurstellingen samenkwamen.

"Ik had even tijd nodig om woorden te vinden, maar wat ben ik trots op wat ik deze dagen heb bereikt", begint Grevelt haar bericht op LinkedIn. Afgelopen zomer begon ze met een schone lei bij een nieuw team en sloeg ze een nieuw hoofdstuk open. Het zelfvertrouwen keerde langzaam terug, al had ze vooraf geen idee hoe haar route richting het OKT zou verlopen.

Terugblik op OKT

Met een duidelijk doel begon ze aan het OKT. Grevelt wilde vooral sneller starten, iets waar ze al jaren mee bezig is. In de week voorafgaand aan het piekmoment werkte ze iedere avond aan haar houding. "Ik heb afgelopen week elke avond gesleuteld in de huiskamer",schreef ze daarover. Op de 1000 meter betaalde dat zich uit met haar snelste opening ooit. Het verdere verloop van de race liep echter niet zoals gehoopt, maar de vijfde plaats voelde alsnog betekenisvol. "Het zal wel ergens goed voor zijn", liet ze weten.

Ook op de 500 meter liet Grevelt zien dat haar werk loonde. Ze opende in 10,55 seconden en verbeterde haar persoonlijk record naar 37,46, waarmee ze na de eerste omloop derde stond. Uiteindelijk werd ze vierde. "Dat voelt nog steeds zuur, maar wat kan ik trots zijn op mezelf", stelt ze. Op de 1500 meter legde ze een plan vast en reed 4,62 seconden van haar persoonlijk record af, goed voor de zesde plek. Vooral het besef dat ze nu drie afstanden serieus kan rijden, gaf haar vertrouwen voor de toekomst.

Valpartij op EK afstanden

De openhartige terugblik van Grevelt volgt kort na haar emotionele optreden op de EK afstanden in Polen, waar ze tijdens de teamsprint ten val kwam. Samen met Anna Boersma en Naomi Verkerk probeerde ze het Nederlandse team naar goud te rijden, maar in de tweede ronde ging het mis.

"De start ging al niet super. Ik vind het een spannend onderdeel. Het is lang terug dat ik het heb gedaan", vertelde ze na afloop. Af en toe moest ze tranen uit haar ooghoeken vegen, maar haar blik is al gericht op de komende afstanden: "Daar kijk ik heel erg naar uit. Dit snel vergeten, jazeker."

Blijf via onze speciale schaatspagina altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Check in bij Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waar olympisch kampioene Marianne Timmer wekelijks haar mening geeft over de prestaties. Met onze schaatskalender weet je daarnaast altijd wanneer welke belangrijke wedstrijd is. Wil je helemaal niets missen uit de schaatswereld, download onze Sportnieuws.nl App.