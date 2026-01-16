Nederland gaat voor flink wat medailles tijdens de schaatsonderdelen op de Olympische Spelen, maar heeft natuurlijk te duchten van veel concurrentie. Vanuit allerlei landen doen er natuurlijk toppers mee. En voor sommigen wordt het ook een emotioneel toernooi in Milaan, aangezien bepaalde schaatsers voor het laatst meedoen.

Ivanie Blondin is een van hen. Net als onder meer schaatslegende Martina Sablikova heeft ze al een tijd geleden aangegeven na dit seizoen het voor gezien te houden. Blondin is inmiddels 35 jaar oud en staat alweer voor haar vierde deelname aan de Spelen. In 2014, 2019 en 2022 was ze er immers ook bij. Vier jaar geleden won ze olympisch goud op de achtervolging en zilver (achter Irene Schouten) op de mass start.

Druk is er af

"Ik probeer zoveel mogelijk plezier te hebben en elk moment tot me te nemen", zo vertelt ze aan CBC. "Het voelt alsof ik minder druk heb dan in Beijing. Toen had ik nog geen medailles en omdat ik daar goud en zilver won, is de druk er wel een beetje vanaf."

Toch droomt Blondin nog groot. Met name op de ploegenachtervolging acht ze zichzelf en haar landgenotes kansrijk. "We gaan daar nog steeds voor goud, dus dat is exciting. Om de Spelen in te gaan als titelverdedigsters is iets waarvan ik dacht dat ik het nooit zou bereiken. Dus dat is een eer."

Jonkies houden het leuk

Blondin, ook een gerenomeerde naam op de mass start, merkt dat ze nu tot de oudere garde hoort. Binnen het Canadese team zijn er een hoop jonkies aanwezig, maar dat vindt de ervaren Blondin alleen maar prettig. "Zij houden het ook leuk voor ons."

De concurrente van onder meer Marijke Groenewoud, misschien wel dé titelfavoriet op de mass start, grossiert de laatste jaren vooral in prijzen op de minder traditionele afstanden. Een jaar geleden pakte ze nog drie plakken op de WK Afstanden: tweemaal zilver (mass start, teamsprint) en een keer brons (achtervolging). Canada reist met een flink schaatsteam af naar Milaan. In totaal zijn er acht mannen en acht vrouwen te zien op het ijs.

