Tijmen Snel (28) heeft zich dinsdag bij het olympisch kwalificatietoernooi geplaatst voor de 1500 meter. Verrasend, want de Amsterdamse schaatser heeft erg weinig ervaring op internationale toernooien.

Snel heeft met de tweede plaats op de 1500 meter op het olympisch kwalificatietoernooi een herhaling van zijn sportieve drama van vier jaar eerder voorkomen. De schaatser van Team Essent eindigde toen als derde op de 1500 meter, maar raakte zijn plaats voor de Spelen kwijt ten gunste van een schaatser voor de ploegenachtervolging.

Geen stress

"Top, na hoe het vier jaar geleden liep en dat er nu geen stress meer is", zei Snel, die eindigde achter Joep Wennemars, maar voor Tim Prins en Kjeld Nuis. "Dit is waar je van droomt, de Olympische Spelen. Als je dan op het OKT boven jezelf uitstijgt en dat wordt niet beloond, dat is niet leuk."

Snel vertelde hoe hij in 2021 na het OKT een belletje kreeg van de schaatsbond waarin hij te horen kreeg dat ze hem aan de kant schoven. "Er werden twee mensen aangewezen voor een onderdeel waar ze niet eens een medaille op pakten. Dat is pijnlijk. Dat gevoel verdwijnt daarna naar de achtergrond, maar de Spelen en het OKT brachten het wel terug."

De schaatsmijl bij het OKT

Joep Wennemars heeft op de 1500 meter zijn derde olympische ticket veroverd. De 23-jarige schaatser van Team Essent was op de laatste dag van het olympisch kwalificatietoernooi in Heerenveen de beste in 1.43,43. Hij was eerder op het OKT als derde geëindigd op de 500 meter en als tweede op de 1000 meter. Tim Prins eindigde met 1.44,58 als derde.

📱 Download nu de Sportnieuws.nl App, zo ben je altijd als eerste op de hoogte en mis je niets uit de sportwereld.

🔔 Volg ons via Google Discover, zo krijg je direct de verhalen naar jouw persoonlijke voorkeuren te zien.

Kind van de rekening was regerend olympisch kampioen Kjeld Nuis, die met 1.45,18 de vierde tijd reed. Alleen de eerste drie schaatsers komen in principe in aanmerking voor een startbewijs.

Blijf via onze speciale schaatspagina altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Check in bij Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waar olympisch kampioene Marianne Timmer wekelijks haar mening geeft over de prestaties. Met onze schaatskalender weet je daarnaast altijd wanneer welke belangrijke wedstrijd is. Wil je helemaal niets missen uit de schaatswereld, download onze Sportnieuws.nl App.