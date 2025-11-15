De eerste World Cup van het seizoen ging in de nacht van vrijdag op zaterdag (Nederlandse tijd) van start in Salt Lake City. Er werd afgetrapt met de 3000 meter, waar Joy Beune veel indruk maakte. De schaatssters van Team AH-Zaanlander lieten na een opvallende voorbereiding echter niet hun beste kant zien.

Ex-topschaatser Erben Wennemars werd heel blij van de rit van Joy Beune. "Dat was eigenlijk de enige die er echt voor ging", zegt hij bij NOS. "Zij was de enige die gewoon echt aanviel en voor dat record ging." Beune nam wel een risico door meteen vol gas te gaan. "Als je begint met een rondje van 29.1 dan ben je op een missie. Ze kan het gewoon goed volhouden en ging niet helemaal stuk op het eind. Ze bleef technisch heel goed schaatsen."

'Pijnlijk om te zien'

Het heeft ook in haar voordeel gewerkt dat ze al een tijdje in Salt Lake City was, zelfs als een van de eerste Nederlandse schaatssters. Volgens Wennemars heeft Team AH-Zaanlander dat niet goed aangepakt. Hij levert dan ook kritiek op de aanpak van de ploeg van Jillert Anema en Arjan Samplonius.

"Het is heel pijnlijk om te zien hoe Bente Kerkhoff en Marijke Groenewoud hier rijden", aldus Wennemars. "Het wil absoluut niet en het kán eigenlijk ook niet, als je hier pas eergisteren aankomt. Je hebt een lange vlucht, je hebt tijdsverschil en je hebt hoogte."

'Hier heb je niks aan'

"Dan kun je je wel gewoon normaal voelen als je normale dingen doet, maar hier moet je een uitzonderlijke prestatie leveren. Dat is gewoon jammer. Hier heb je eigenlijk niks aan." Groeneoud eindigde op een teleurstellende twaalfde plek op de 3000 meter. Kerkhoff werd zevende.

Kersverse Nederlands kampioene op die afstand, Merel Conijn, doet niet mee aan de World Cups. Zij stond in overleg met Team AH-Zaanlander haar plek af aan Beune, die zich wegens ziekte niet kon kwalificeren tijdens de NK. "De conclusie was: het is beter als jij gewoon hier blijft, met het oog op het laatste deel van het seizoen, het OKT en hopelijk andere wedstrijden”, zei ze over het belsuit in de Sportnieuws.nl-podcast Schaats Inside, doelend op de Olympische Spelen. "Het was een verstandigere keuze om niet naar Amerika te gaan."

Nieuws, reacties en analyses over schaatsen op Sportnieuws.nl

Blijf via onze speciale schaatspagina altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Check ook regelmatig in bij Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waar drievoudig olympisch kampioene Marianne Timmer in gesprek gaat met de hoofdrolspelers en wekelijks haar mening geeft over de Nederlandse en internationale prestaties.

Verder schuiven in onze videopodcast Sportnieuws.nl Schaats Inside regelmatig prominente gasten aan. Met onze schaatskalender weet je daarnaast altijd wanneer welke belangrijke wedstrijd is. Wil je niets missen uit de schaatswereld, download dan ook snel onze Sportnieuws.nl App via Google Play of App Store.