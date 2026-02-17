Joep Wennemars heeft nog één kans om zijn allereerste Olympische Winterspelen met eremetaal te verlaten. Donderdag rijdt hij de 1500 meter, de afstand die hij won op het olympisch kwalificatietoernooi (OKT). De zoon van schaatsicoon Erben kan rekenen op veel steun, want ook broertje Niels is weer onderweg.

De jongste telg van de familie Wennemars was onlangs al in Milaan om Joep te supporten. Van dichtbij zag Niels hoe het vreselijk misging op de 1000 meter. Daar leek de 23-jarige rijder van Team Essent hard op weg naar een medaille toen de Chinees Ziwen Lian hem bijna van de sokken reed op de kruising. Later reed Wennemars nog de 500 meter, waar hij geen potten kon breken.

Zoon Erben Wennemars moet flink betalen om in Milaan te geraken

Wennemars heeft dus nog één mogelijkheid om iets gedenkwaardigs over te houden aan zijn eerste Spelen. Daarbij krijgt hij steun van Niels, die een retourtje Milaan boekte. Daarvoor moest hij aardig in de buidel tasten, zo liet de influencer zien via Snapchat. "Na alles wat er is gebeurd op de 1000 meter voor Joep, kán ik hem natuurlijk niet laten zitten op de 1500 meter. Dus ik ga een ticket kopen. Huppakee. Had ik misschien wat eerder moeten doen", hoor je hem zeggen.

Uiteindelijk lijken de kosten namelijk uit te komen op zo'n 630 euro, onder meer omdat hij een meier kwijt is voor ruimbagage. "Nee, die doen we niet", zegt hij vervolgens. Niels Wennemars laat daarna alsnog een bevestiging zien van zijn geboekte reis. "Hoppa, daar gaan we", vertelt hij. "Mag hopen dat hij podium rijdt", schrijft hij er als begeleidende tekst bij.

Joep Wennemars weer vrolijk op Winterspelen

Joep Wennemars had er even flink de pee in toen hij gehinderd werd op de 1000 meter. Maar door de steun die hij voelde in het stadion en vanuit Nederland is de zoon van Erben weer enigszins opgekrabbeld. "Het hele land staat achter mij. Dat had ik niet verwacht dat ik me daar zo gesteund door zou voelen. Ik hoop dat ze het over een paar dagen nog een keer doen, want dan is het mijn kans."