Irene Schouten noemt overwinning in 2018 als hoogtepunt: 'Dat was heel speciaal'

Irene Schouten neemt dit weekend tijdens de NK's sprint en allround afscheid van het Nederlandse publiek in Thialf. De schaatsster stopt ermee. Ze blikt terug op een carrière vol medailles, maar komt met een onverwacht hoogtepunt.

Natuurlijk, ook de medailles op de afgelopen WK afstanden en de gouden plakken op de Olympische Winterspelen in Beijjing waren momenten om nooit meer te vergeten, maar een NK marathon in 2018 komt bij Schouten naar boven als hoogtepunt in haar carrière.

Op het NK op 1 januari 2018 werd zowel Irene als broer Simon Nederlands kampioen op de marathon. “Elke titel heeft zijn eigen verhaal, maar in Utrecht won ik met mijn broer en dat was heel speciaal", zegt Schouten in een terugblik op haar carrière bij schaatsen.nl.

'Hij begreep het als geen ander'

Dat ze samen met haar broer een deel van haar schaatsloopbaan mocht beleven, waardeert Schouten heel erg. “We reden samen naar de trainingen in Heerenveen, dat was fijn. Het is heel goed dat je iemand dicht bij je hebt die het spelletje begrijpt. Hij begreep de mass start of de marathon als geen ander. Op technisch vlak kon hij tips en advies geven hoe ik een 3 of 5 kilometer moest rijden.”

Irene Schouten: schaatskoningin met schildklierprobleem verrast de wereld met plotseling afscheid Irene Schouten was jarenlang dé specialist op de lange afstanden in het langebaanschaatsen. Ze pakte in 2022 drie gouden medailles op de Olympische Spelen, maar kende in haar carrière ook de nodige tegenslag en stopte op 19 februari 2024 plotseling met schaatsen. Dit is Irene Schouten, de nuchtere 31-jarige oud-schaatster uit het Noord-Hollandse Zwaagdijk-Oost.

Broer Simon had het sowieso in zich om net zo'n gelauwerde kampioen te worden als Irene. Het talent was er overduidelijk, alleen het doorzettingsvermogen, daar ontbrak het aan. “Eten, trainen slapen. Dat kon hij niet, direct na de training ging hij werken. In een koude schuur staan is niet optimaal voor je herstel. En zijn schaatsen? Die sleep hij vaak niet eens. In dat opzicht ben ik anders en had hij wat meer van mij kunnen leren.”

Record

Hoewel het schaatsen op topniveau stopt voor Schouten, gaat ze zeer waarschijnlijk nog wel een aantal marathons rijden. Gewoon, omdat ze ook ontzettend liefhebber is. Met die eerder genoemde 58 zeges op de marathon, is ze heel dichtbij het record van schaatslegende Attje Keulen-Deelstra. Zij won er 61. Het is geen doel voor Schouten om het te halen, maar de kans is groot dat het record toch gaat sneuvelen.