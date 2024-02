Gestopte Irene Schouten schrok van alle berichtjes: 'Nu ik die af en toe lees, vind ik het toch wel moeilijk'

Irene Schouten staat nog steeds vierkant achter haar keuze om per direct te stoppen met schaatsen, maar het valt haar toch zwaarder dan ze had gedacht. "Ik wist het van mezelf, maar dan is het ineens zo definitief."

De schaatsster is met drie gouden medailles op de WK afstanden onderweg naar Nederland. Vlak voor haar vertrek uit Calgary barstte ineens de bom: ze stopt op 31-jarige leeftijd met schaatsen. "Ik had niet verwacht dat het zó los zou gaan. Mijn telefoon stond echt roodgloeiend", zegt Schouten in een uitgebreid interview in het AD.

Reacties van buitenwereld

Vooral de reacties van de buitenwereld op haar beslissing, doen Schouten veel. "Nu ik af en toe wat berichtjes lees, vind ik het toch wel moeilijk. Ook toen ik de koppen op internet zag. Ik wist het van mezelf en ik sta er ook achter, maar dan is het ineens zo definitief.”

Schouten geeft toe dat ze emotioneel raakte van alle reacties. "Martina Sáblíková komt met tranen in haar ogen naar je toe, je leest de teksten op sociale media die sporters en andere mensen schrijven over wat ik heb betekend en dat ik hen heb geïnspireerd. Dat heb je zelf niet door totdat zó veel mensen het zeggen.”

Opluchting bij Schouten

Liever had Schouten het nieuws eerder bekend gemaakt. Vooral voor haar ploeggenootjes, geeft ze aan. "Ik wist het al wel, de mensen om mij heen - mijn familie, vrienden, trainers en hoofdsponsor - wisten het, maar ik kon het nog niet met de buitenwereld delen. Dat wilde de ploeg liever niet. Eerst zat ik daar wel een beetje mee. Ik wilde eerlijk en open zijn tegenover mijn ploeggenootjes. Daar train je al heel lang mee, je bent veel met elkaar op pad. Je wilt eerlijk zijn en dat vond ik eerst wel moeilijk, dus toen dacht ik al: het zou een hele opluchting zijn als het eruit is.”

Schouten kiest voor geluk

Dat ze zo goed presteerde op de WK afstanden, maakte ook dat Schouten met een gerust hart kon stoppen. Sterker nog: als ze geen medaille had meegenomen uit Calgary, dan was ze niet gestopt. "Ja, als ik er geen één had, was ik doorgegaan. Dat denk ik wel, maar ik kies voor geluk."