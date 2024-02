Irene Schouten krijgt afscheid in Thialf en heeft geen spijt van besluit: 'Belangrijk om er voor haar te zijn'

Irene Schouten maakte maandag na de WK afstanden bekend te gaan stoppen met schaatsen na dit seizoen en uiteindelijk blijkt dat ze haar laatste langebaanwedstrijd al heeft gereden. De 31-jarige schaatster rijdt alleen nog een marathonwedstrijd. Schouten liet woensdagavond weten geen spijt te hebben van haar beslissinging.

Schouten reageerde bij de talkshow Humberto op haar afscheid en ze was erg emotioneel toen ze de beelden van haar laatste wereldtitel op de massastart te zien kreeg. "Ik weet dat ik dat gevoel van als eerste over de streep komen nooit meer zal hebben", zei ze met tranen in haar ogen. Toch heeft ze geen spijt: "Ik sta achter mijn besluit."

De drievoudig olympisch kampioen maakte eerder op de dag bekend niet mee te doen aan de NK allround van komend weekend, maar is daar wel aanwezig voor een afscheid. Ze weet nog niet hoe dat er precies uit gaat zien: "Ik ga zaterdag een afscheidsrondje rijden in Thialf, maar verder weet ik niets." Schouten rijdt op 3 maart bij de finale van de Marathon Cup haar laatste wedstrijd.

Egoïstisch

De schaatster wil er meer voor de mensen in haar omgeving kunnen doen: "Topsport is egoïstisch. Als er iets met vrienden of familie is, kan ik er niet voor ze zijn. Terwijl ze er wel altijd voor mij zijn. Dat wil ik niet meer."

De moeder van Schouten kreeg in 2016 een zware hersenbloeding en is nooit meer de oude geworden. Zij woont nu in een verzorgingstehuis. Ook dat speelt een rol. "Het gaat nu best wel slecht met haar. Dat ik er nu nog voor haar kan zijn, is heel belangrijk", zei een geëmotioneerde Schouten.

Familie

Als verrassing waren ook haar familie en vrienden te gast, waaronder haar man Dirkjan Mak. Hij vond dat zijn vrouw nog prima door had mogen gaan: "Van mij hoefde ze niet te stoppen. Het is haar eigen keuze geweest. Ze is nog zo sterk en ze kan nog zoveel winnen. Maar er is ook een andere levensfase, die mooie dingen kan brengen."

De meeste mensen om haar heen hadden begrip voor de beslissing, maar er was één iemand die het er niet mee eens was: "Mijn broer (oud-schaatser Simon Schouten, red.) is zelf gestopt op zijn top en wilde me juist overhalen om door te gaan."

Schaatswereld geschokt

Schouten won vorige week bij de WK afstanden nog drie gouden medailles. Ze was de beste op de 3000 meter, de massastart en de ploegenachtervolging. Joy Beune troefde haar op de 5000 meter net af in de strijd om het goud. Schouten verraste de hele schaatswereld een dag na het toernooi door haar afscheid aan te kondigen.