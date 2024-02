Erben Wennemars verrast door moment van stoppen Irene Schouten: 'Dat vind ik echt onzin'

Oud-schaatser Erben Wennemars was verrast over het nieuws van het aanstaande afscheid van Irene Schouten. Desondanks begrijpt hij de beslissing van de schaatster wel. "Als je het met tegenzin doet, dan is het ook beter als je stopt", zo zei hij tegen Sportnieuws.

Maandag kwam het nieuws naar buiten dat Schouten, die het afgelopen weekend nog drie gouden medailles won tijdens de WK afstanden, per direct stopt met schaatsen. Het nieuws kwam als een verrassing voor Wennemars: "Omdat ze nog zo goed is. Maar ik wist wel al een beetje dat het eraan zat te komen. Ik begrijp het meteen, want ze wil andere dingen gaan doen. Maar als iemand die net gewonnen heeft zegt dat ze stopt, is dat wel een verrassing ja."

"Toch is het wel iets wat bij haar past", vervolgt Wennemars. "Ze heeft een heel goed sociaal leven, is getrouwd en zijn een huis aan het bouwen. Waarschijnlijk willen ze een gezin stichten en daar heeft ze nu nog de leeftijd voor. Ik begrijp dan wel dat je zo'n keuze maakt en er niet te lang mee wil wachten."

Milaan

In 2026 staat er weer een Olympische Spelen voor de deur. Zeker omdat er bij de vorige Spelen, door de coronapandemie, veel haken en ogen aan waren verbonden, had Wennemars Schouten graag een 'echt' olympisch toernooi gegund met gouden medailles. "Dat zit er helaas niet in. Ze wil denk ik meer thuis zijn, vindt het reizen niet zo leuk en als je het met tegenzin doet dan is het ook beter als je stopt. Daarnaast heeft ze het schaatsen gewoon uitgespeeld."

Ook daarom begrijpt Wennemars de keuze van Schouten. "Iedereen maakt daarin zijn eigen keuze en dit is die van haar. Mensen van buitenaf zeggen vaak dat je moet stoppen op je hoogtepunt. Dat vind ik echt onzin. Als je iets doet wat je heel leuk vindt, waarom zou je er dan mee stoppen. Als zij wil stoppen, dan respecteer ik dat gelijk."

Nieuwe lichting

Voor de toekomst van het Nederlandse schaatsen voorziet Wennemars maar weinig problemen. "Er komt nu ruimte voor nieuwe schaatsters om dat gat op te vullen. Voor Nederland hebben we al gezien op de 5000 meter dat Joy Beune eraan komt. Wat dat betreft is er dus niet heel veel aan de hand, want we hebben ook nog Marijke Groenenwoud."

"Op de ploegenachtervolging en massastart gaat ze wel echt gemist worden." Wie haar opvolger moet worden op het laatstgenoemde onderdeel vindt Wennemars moeilijk om te zeggen. "Dat is natuurlijk aan de bondscoach. Misschien Elisa Dul. Ik weet het niet. Eerst had je dus Marijke en Irene. Die kunnen allebei sprinten, inhoud hebben en voor elkaar kunnen rijden als ploeggenoten, dat was natuurlijk een gouden duo."