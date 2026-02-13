Jenning de Boo veroverde een knappe zilveren medaille op de 1000 meter achter alleskunner Jordan Stolz. En dat was niet eens zijn favoriete afstand. Zondag worden de medailles verdeeld op de 500 meter, waar hij volop voor goud wil gaan.

Vrijdag meldt De Boo in gesprek met de NOS dat hij "erg nerveus" is voor de 500 meter op de Spelen in Milaan. Aangezien het zijn favoriete afstand betreft, werkt de geboren Groninger anders toe naar de wedstrijd dan bij de 1000 meter.

'Lekker gevoel'

"Het is een heel lekker gevoel als je al een medaille om je nek hebt hangen, dat neem je zeker mee in je gevoel richting zo'n 500 meter", zo legt De Boo het voordeel uit van het al op zak hebben van een medaille. "Ik zou morgen heel blij zijn met een medaille, maar ik hoop mee te strijden voor de gouden plak. Zo simpel is het. Het is ook mijn beste afstand."

Vertrouwen

De Boo treft op de 500 meter opnieuw de Amerikaanse alleskunner Jordan Stolz. Ook al versloeg de Amerikaan hem nog op de 1000 meter, de manier waarop biedt veel vertrouwen. De Boo had een absolute monsterstart en kwam als één van de weinige schaatsers zelfs boven de 60 km/h uit. Dat biedt veel vertrouwen voor de kortste schaatsafstand. Bovendien is hij regerend wereld-, Europees en Nederlands kampioen.

'Geleefd'

De afgelopen tijd, na het binnenhalen van zijn tweede plaats, is het wel chaotisch en druk geweest voor De Boo. Hij zegt zelf "te zijn geleefd". "Dopingcontrole, pers, overal een camera op en door naar het TeamNL-huis. Zo'n avond hakt er best in, maar het is supergaaf. Ik ben blij om deze olympische ervaring te beleven. Ik moet ook lachen als ik er weer over begin, ik heb gewoon genoten", aldus een glimlachende De Boo.

De 500 meter staat zaterdag om 17.00 uur op het programma in Milaan. De Boos geldt als de grootste troef voor Nederlands succes op die afstand. Naast de lange Groninger nemen namens Nederland ook Joep Wennemars, die revanche wil nemen na het veelbesproken incident, en Sebas Diniz, die gaat debuteren op de Spelen, deel.